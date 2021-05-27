Музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова соберет оперных звезд в Уфе

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. IV Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова откроется в четверг в Башкирском государственном театре оперы и балета в Уфе. В гала-концерте примут участие как молодые певцы, так и уже признанные звезды, сообщил ТАСС основатель смотра.

В сопровождении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан вместе с Абдразаковым выступят его брат Аскар Абдразаков, Елена Стихина, Василий Ладюк, Владислав Сулимский. "Будут петь и ученики нашего с Аскаром педагога Миляуши Галеевны Муртазиной, ко дню рождения которой я приурочил открытие фестиваля. Ей в этом году исполняется 95 лет, и мы будем ее чествовать", - рассказал бас-баритон.

Они исполнят популярные арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов. За дирижерский пульт встанет Дмитрий Крюков.

География фестиваля в этом году выросла с четырех до семи городов. Впервые концерты смотра пройдут в Новосибирске (28 июня), Томске (30 июня), Тюмени (1 июля), Тобольске (3 июля) и Астрахани (7 июля). В них примут участие Елена Стихина, Вероника Джиоева, Владислав Сулимский, Василий Ладюк, Дмитрий Корчак, Аскар Абдразаков, а также молодые вокалисты, в том числе участники февральских мастер-классов фестиваля в Москве. Образовательная программа продолжится в Новосибирске и Астрахани.

Международный музыкальный фестиваль под художественным руководством Ильдара Абдразакова проходит ежегодно с 2018 года. Он стимулирует поиск, поддержку и продвижение талантливой молодежи.

Агентство ТАСС выступает генеральным инфопартнером фестиваля.