Умер американский писатель и иллюстратор Эрик Карл

ТАСС, 27 мая. Американский писатель и иллюстратор Эрик Карл ушел из жизни в возрасте 91 года. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на его семью.

По данным издания, Карл умер в воскресенье в своей летней студии в американском Нортгемптоне (штат Массачусетс).

Карл получил известность как автор детской книги "Очень голодная гусеница" (The Very Hungry Caterpillar, 1969), которая была переведена более чем на 50 языков. Также он работал в качестве иллюстратора над вышедшей в 1967 году книгой "Бурый медведь, бурый медведь, что ты видишь?" (Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?) и над многими другими проектами.

Карл удостоен наград за выдающиеся достижения в области литературы и искусства от Национального фонда искусств США и Американской библиотечной ассоциации.