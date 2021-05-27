Съемки сцен первого российского сериала для Netflix "Анна К" прошли в Ясной Поляне

ТАСС, 27 мая. Часть кадров сериала "Анна К", который стал первым российским проектом для сервиса потокового вещания Netflix, снималась в Ясной Поляне, где родился Лев Николаевич Толстой. Об этом рассказала ТАСС директор музея-заповедника Екатерина Толстая.

"Я вам открою небольшой секрет, у них один съемочный день уже был в Ясной Поляне <…> [Больше сказать] не могу, потому что мы подписывали [соглашение] о неразглашении", - сообщила Толстая.

По ее мнению, новый сериал будет "немножко необычным", а разработка проекта показывает, что Лев Толстой до сих пор современен. "Мы всегда очень рады, когда появляются новые экранизации Льва Николаевича Толстого, когда ставятся на сцене театров произведения Льва Толстого", - добавила директор музея-заповедника.

Ранее Netflix анонсировал создание своего первого оригинального российского проекта - сериала "Анна К", который должен стать современной интерпретацией классического романа Льва Толстого "Анна Каренина". По данным пресс-службы платформы, главную роль в сериале сыграет Светлана Ходченкова. Режиссерами и продюсерам выступают Валерий Федорович и Евгений Никишов (1-2-3 Production). Сценарий подготовили Роман Кантор и Мария Микулина, а сорежиссеры - Наташа Меркулова и Алексей Чупов.