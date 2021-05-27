Премьера нового сезона "Простоквашино" состоится 30 мая на сервисе Okko

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Третий сезон мультсериала "Простоквашино" выйдет на мультимедийном сервисе Okko 30 мая, зрителей ожидают более 30 новых эпизодов. Об этом сообщает пресс-служба площадки в четверг.

"Простоквашино" - флагманский мультсериал "Союзмультфильма", можно сказать, с него началась новая история киностудии, он стал своего рода мостиком между прошлым и будущим, вернув творческим цехам производственную память. <…> Мультсериал позволил образам персонажей раскрыть свои новые грани и характерные черты, вырасти вместе со своими зрителями, и, я уверена, сотрудничество с таким крупным партнером, как Okko, даст новый импульс проекту и его развитию", - сказала председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, чьи слова привели в пресс-службе.

Мультсериал "Простоквашино", вдохновленный классической трилогией советского времени, вышел в России в 2018 году. Героев озвучивают Антон Табаков, Павел Деревянко, Иван Охлобыстин, Татьяна Васильева и другие артисты. Сопродюсером третьего сезона выступил мультимедийный сервис Okko, зрителей ожидают более 30 новых серий.

"Мы рады, что приняли участие в создании новой главы культового мультсериала "Простоквашино". Уверен, пользователи Okko по достоинству оценят новый сезон, доступный эксклюзивно в нашем сервисе. Осталось дождаться выхода", - отметил генпродюсер сервиса Джаник Файзиев.