Манижа подаст в суд на Wonderzine

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Певица Манижа, представлявшая Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021", подаст иск о защите чести и достоинства к онлайн-изданию Wonderzine, сообщила она в своем аккаунте в Instagram .

Ранее издание опубликовало материал, в котором приводятся сведения из анонимных Telegram-каналов о том, что исполнительнице якобы оказывают покровительство высокопоставленные российские чиновники и предприниматели.

"Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на Wonderzine, чтобы отстоять честь и достоинство мои и моей семьи. В отличие от журналистки, которая "не исключает" правдивость расследований цитируемого Telegram-канала и не проверяет свои источники (неожиданно для воспитанницы "Коммерсанта"), у меня есть доказательства, которые опровергнут эти фейки. Честно говоря, не понимаю, что мешало элементарно позвонить мне и узнать, что я-то думаю про эти "Telegram-разоблачения", - написала исполнительница.

Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина") представляла Россию на конкурсе "Евровидение", который проходил в Роттердаме с 18 по 22 мая. Она заняла девятое место.