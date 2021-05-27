Нижегородские власти предлагают ввести госсубсидии на ремонт объектов культурного наследия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая. /ТАСС/. Глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил ввести на федеральном уровне субсидирование при ремонте домов, являющихся объектами культурного наследия. Такое предложение он высказал в ходе Всероссийского съезда региональных операторов капитального ремонта, который проходит в Нижнем Новгороде с 27 по 28 мая.

"Мы выработали механизм субсидирования из регионального бюджета таких работ, потому что, безусловно, только средств взносов недостаточно. Они дороже, чем типовые. Мы полагаем, что этот вопрос требует и федерального внимания. В целом, надо такую систему вводить на федеральном уровне", - сказал Никитин.

По его словам, Нижегородская область готова поделиться своим опытом.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в 2021 году планируют провести ремонт 42 объектов культурного наследия, находящихся в собственности региона. Власти рассчитывают, что стимулом для владельцев зданий должны стать в том числе льготные условия аренды.