Более 70 музыкантов примут участие в международном конкурсе пианистов в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 27 мая. /ТАСС/. Международный юношеский конкурс пианистов имени В. И. Сафонова пройдет с 1 по 7 июня в Пятигорске (Ставропольский край). Он соберет свыше 70 музыкантов со всей страны, а также из Китая, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"XIV Международный юношеский конкурс пианистов имени В. И. Сафонова пройдет с 1 по 6 июня в Пятигорске. Юные таланты съедутся в Пятигорск из Москвы, Саратова, Уфы, Рязани, Волгограда, Белгорода, Ростова-на-Дону, Краснодара, Майкопа, Черкесска, Владикавказа, Комсомольска-на-Амуре, Нижневартовска, Ишима. Будут участники и из Китая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на конкурс было подано 95 заявок из 40 городов России, ближнего и дальнего зарубежья. После отборочного прослушивания к участию допущено 73 музыканта, из них - 26 участников из Ставропольского края. Пятигорск представят семь молодых исполнителей.

По данным пресс-службы, конкурсные прослушивания будут проводиться в трех возрастных группах: до 9 лет, 10-12 лет и 13-15 лет. В составе жюри работают преподаватели ведущих музыкальных учебных заведений страны. Председатель судейской коллегии - заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель и генеральный директор Общества имени Фредерика Шопена в Москве, приглашенный профессор консерваторий Пекина, Токио и Сеула Михаил Александров.

"Сафоновский конкурс - это настоящий музыкальный праздник. Это площадка для того, чтобы мы показали друг другу все лучшее, что есть в современной музыкальной педагогике, увидели и услышали достижения талантливых юных пианистов и преподавателей фортепиано из разных уголков страны и мира", - приводятся в сообщении слова Александрова.