Чернышенко вручил нагрудный знак народного художника России Ивану Глазунову

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко вручил нагрудный знак "Народный художник Российской Федерации" ректору Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ивану Глазунову. Церемония награждения состоялась в Доме правительства, сообщается на сайте правительства в четверг.

"Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко от имени президента страны вручил ректору Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ивану Глазунову нагрудный знак "Народный художник Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Путин присвоил почетное звание народного художника РФ 8 июня, к государственной награде Глазунов представлен за большие заслуги в области изобразительного искусства.

Вице-премьер подчеркнул, что Глазунов является великолепным живописцем и с достоинством продолжает династию талантливых художников. "Его работы ценятся не только в России, но и за рубежом. Уже два года он руководит академией, созданной его отцом. При нем она продолжает процветать. <...> Иван Глазунов активно развивает Российскую академию живописи и галерею Ильи Глазунова, которые представляют собой целый культурный и образовательный комплекс", - процитировали вице-премьера на сайте.

Иван Глазунов в марте 2019 года был назначен ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Его авторству принадлежит серия портретов царей-воителей в Большом Кремлевском дворце, картины "Пинежский лес. Обетный крест", эскизы росписей и убранства для воссозданного деревянного дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском, портрета царя Михаила Федоровича Романова. Кроме того, художник проводил роспись храма Малое Вознесение в Москве, по его авторским эскизам выполняется роспись храма Успения Богородицы в Верхней Пышме под Екатеринбургом.