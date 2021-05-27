Около 40 региональных музеев готовятся войти в Ассамблею "петровских музеев" РФ

ТАСС, 27 мая. По меньшей мере четыре десятка региональных, 30 муниципальных и несколько частных музеев войдут в Ассамблею "петровских музеев" России, создаваемую к 350-летию со дня рождения Петра I. Об этом сообщила журналистам статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

"Ассамблея будет большой: я вчера полюбопытствовала - у нас уже, не считая федеральных музеев, заявились 37 региональных музеев, порядка 30 муниципальных, несколько частных музеев. Из государственных это будет Эрмитаж, Петергоф, Росфото и многие федеральные музеи. Это, конечно, будет Московский Кремль, Государственный исторический музей. То есть музеи первой десятки наших мировых брендов тоже будут участвовать в этом проекте", - сказала Манилова в ходе общения с журналистами на открытии проектно-аналитической сессии "Музейные маршруты России" в Петрозаводске. Она добавила, что Карелия также подала заявку о вхождении музеев региона в ассамблею.

Замминистра отметила, что министерство культуры будет поддерживать проекты ассамблеи, в том числе с точки зрения финансирования. Она напомнила, что объединение войдет в состав Союза музеев России. О создании ассамблеи Манилова сообщила в апреле 2021 года. Первое заседание планируется провести в Туле в конце июня.

По словам Маниловой, программа мероприятий к юбилею Петра Великого, который будет отмечаться в 2022 году, постоянно расширяется. "Петровские регионы, петровские города все время придумывают новые проекты, которые являются креативными по своей сути, а значит, очень интересными и для будущего развития культурного туризма в том числе", - отметила замминистра.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Планируется, что центром юбилейных торжеств станут Санкт-Петербург и Ленинградская область. Юбилейные мероприятия запланированы также в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле и других российских городах.