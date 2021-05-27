Проекты юбилейного года Петра I могут привлечь в Карелию туристов из Европы

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 мая. /ТАСС/. Программа 350-летия со дня рождения Петра Первого, которое будут отмечать в России в 2022 году, привлечет в Карелию большой поток туристов из европейских стран, связанных с наследием первого российского императора. Об этом журналистам сообщила замминистра культуры РФ Алла Манилова в рамках проектно-аналитической сессии "Музейные маршруты России", начавшейся в четверг в Петрозаводске.

"Петр Первый приведет сюда, кроме финских туристов, которые у вас уже есть, новые для Карелии "петровские" страны. Мы уверены, тогда у вас будут бельгийцы, французы, испанцы, итальянцы, англичане. Карелия будет тем форпостом, который будет продвигать образ России, позитивный, активный, динамичный, современный, интеллектуальный образ России в Европе. Это тоже одна из миссий Карелии, которая стоит на границе наших рубежей", - сказала Манилова.

Кроме того, Карелия входит в топ-3 перспективных российских регионов по комплексной востребованности среди туристов. Республиканские музеи уже заявились в проект создания Ассамблеи Петровских музеев, идеи участников которой будут поддерживаться, в том силе финансово, в 2022 году. "Разница между реальностью и потенциалом, она большая, не только у Карелии, почти у всех наших регионов, за исключением, может быть, Санкт-Петербурга и Москвы. Наша задача сократить эту разницу, двигаться к тому потенциальному объему туристов, который Карелия заслуживает", - отметила Манилова.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, в рамках подготовки к 350-летию со дня рождения Петра Первого в Петрозаводске власти планируют возродить часть Петровской слободы, в том числе походный дворец императора, который располагался в районе нынешней набережной города, а также Петропавловский собор, который служил маяком и находился на нынешней площади им. Кирова.

"Все это достаточно небольшие по размеру и по стоимости здания, но, конечно, они, если мы посмотрим гравюры старого Петрозаводска, еще Петровского [времени], по сути дела определяли лицо того поселения, тогда еще Петровской слободы, которая была создана гением Петра", - сказал руководитель региона.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Планируется, что центром юбилейных торжеств станут Санкт-Петербург и Ленинградская область. Юбилейные мероприятия запланированы также в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле и других российских городах.