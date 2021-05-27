В Уфе открылся международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова

УФА, 27 мая. /ТАСС/. Четвертый международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова открылся на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета в Уфе. В этом году состоялся концерт, посвященный 95-летию наставника нескольких оперных исполнителей Миляуши Муртазиной, ученики педагога исполнили произведения, с которыми они поступали в институт или разучивали, будучи студентами, передает корр. ТАСС с открытия.

На сцену с Ильдаром Абдразаковым вышли звезды оперы - его брат Аскар Абдразаков, Елена Стихина, Василий Ладюк, Владислав Сулимский, а также ученики Муртазиной - Диляра Идрисова, Альфия Каримова, Идрис Газиев, Владимир Копытов, Раиль Кучуков и Владимир Белов. Как накануне отметил Ильдар Абдразаков, программу концерта помогала составлять Миляуша Муртазина. "Сначала я составил программу, зная, как поют ребята. А потом подумал, что в очередной раз спеть по программе, по своему репертуару, это просто. Потом я позвонил Миляуше Галеевне [Муртазиной], спросил - что хотите услышать от участников фестиваля, попросил подумать. Созвонились через неделю, и она предоставила свои пожелания по своим ученикам - чтобы они исполнили те произведения, с которыми они поступали, или занимались, будучи студентами института искусств", - рассказал он.

Так, Абдразаков исполнил арию короля Филиппа из оперы "Дон Карлос", которую пел, будучи студентом второго курса, его брат Аскар - арию Кончака из оперы "Князь Игорь", солистка Астана-оперы Альфия Каримова - каватину Розины из оперы "Севильский цирюльник", Раиль Кучуков - арию Риголетто. Приглашенные гости фестиваля выступили со своими любимыми произведениями. Рассказывая о географии фестиваля, Ильдар Абдразаков отметил, что в маршрут мероприятия этого года были включены те города, в которых он никогда не выступал. Всего фестиваль у себя хотели видеть более 25 городов России, добавил артист.

Интервью с юбиляром

Еще одной особенностью открывающего фестиваль вечера стало то, что сами выступления артистов чередовались показом фрагментов интервью Миляуши Муртазиной, в которых она характеризовала своих учеников и делилась воспоминаниями. Сама педагог не смогла посетить фестиваль и смотрела его трансляцию дома.

"В очередной раз Ильдар Абдразаков подарил нам великолепный праздник в Уфе, это было великолепно, выступления артистов излучали добро и теплоту. Особенно понравился дуэт братьев Абдразаковых, Ильдара и Аскара", - поделилась Альфия Каримова.

В этом году из-за эпидемиологических ограничений концертная часть фестиваля была перенесена с февраля на май - июль, образовательная программа состоялась в феврале и была расширена. "С 1 по 10 февраля в Концертном зале им. Н. Я. Мясковского Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского прошли мастер-классы выдающихся артистов современности по вокальному и исполнительскому направлениям. Коучами программы стали Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Екатерина Семенчук, Василий Ладюк, Дмитрий Корчак и Дмитрий Вдовин", - сообщила пресс-служба фестиваля.

Почти 80 молодых исполнителей, которые прошли онлайн-отбор, были приглашены к участию в проекте, 14 из них 8 февраля выступили в гала-концерте "Ильдар Абдразаков и друзья", который прошел на сцене Большого зала консерватории. В фонде Абдразакова отметили, что всего на участие в образовательной программе было подано более 400 заявок из России, Австрии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Казахстана, Молдавии и Украины. Общее количество просмотров онлайн-трансляций мастер-классов составило около 100 тыс. из более чем 40 стран.

Города фестиваля

После Уфы концерты впервые пройдут в Новосибирске (28 июня), Томске (30 июня), Тюмени (1 июля), Тобольске (3 июля) и Астрахани (7 июля). В них примут участие Елена Стихина, Вероника Джиоева, Владислав Сулимский, Василий Ладюк, Дмитрий Корчак, Аскар Абдразаков, а также молодые вокалисты, в том числе участники февральских мастер-классов фестиваля в Москве. Образовательная программа продолжится в Новосибирске и Астрахани.

Международный музыкальный фестиваль под художественным руководством Ильдара Абдразакова проходит ежегодно с 2018 года. Он стимулирует поиск, поддержку и продвижение талантливой молодежи.

Агентство ТАСС выступает генеральным инфопартнером фестиваля.