Мариинка представит на фестивале "Звезды белых ночей" оперу "Орлеанская дева" Чайковского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Опера Петра Чайковского "Орлеанская дева" в Мариинском театре станет в пятницу первой премьерой открывшегося здесь XXIX фестиваля "Звезды белых ночей". За дирижерский пульт встанет музыкальный руководитель спектакля народный артист России Валерий Гергиев.

"Орлеанская дева" Чайковского - опера-загадка. С одной стороны, все знают о существовании этой оперы. Знаменитая ария Иоанны знакома едва ли не каждому меломану, по крайней мере в России. Но мало кто знает эту оперу хорошо. И если давать ее целиком, без сокращений, то это довольно полнокровное произведение с огромными ансамблями и с участием артистов балета, с великолепными разнообразными костюмами", - сказал ТАСС Валерий Гергиев, добавив, что "эта история сама по себе очень знаменита во всем мире".

"Мы постараемся сделать спектакль, который заинтересует и даже, может быть, захватит внимание любителей оперы, не только живущих в Санкт-Петербурге. Уверен, что интерес к этому событию проявят и москвичи, и меломаны из российских регионов которые часто к нам приезжают во время фестиваля, тем более что мы сейчас больше выступаем в России, чем традиционно путешествовали по европейским странам, дважды-трижды в год выступали и в Азии, и в Северной Америке. Сейчас мы сосредоточились на наших домашних репетициях, домашних спектаклях здесь, в Санкт-Петербурге, и это очень хорошо", - заключил маэстро.

О спектакле

Постановщиком оперы, которая будет показана на сцене Мариинского-2, выступил режиссер Алексей Степанюк.

Как рассказал постановщик о своем замысле, "мы ставим не историческую оперу "про рыцарей", а романтическую, даже метафизическую оперу. Огонь - это лейтмотив всего спектакля, символ всеобъемлющего пламени, в котором сгорает все - весь наш мир с его безумием войн и ненависти, безумием псевдонравственных ценностей. И над этим огнем с улыбкой святой возвышается Орлеанская дева".

Разрушительному огню, по замыслу режиссера, противопоставлен божественный небесный свет: Иоанна сначала бежит от него, а затем ему следует.

Подготовка к нынешней постановке началась еще в прошлом сезоне. В августе 2020 года опера прозвучала целиком в концертном исполнении под управлением Валерия Гергиева.

Автор сценографии и костюмов - народный художник России Вячеслав Окунев. В партии Иоанны готовятся выступить звезды оперы Екатерина Семенчук, Екатерина Губанова, Юлия Маточкина.

Репетируют спектакль ведущие солисты труппы: Елена Стихина, Ирина Чурилова (Агнеса Сорель), Роман Бурденко, Алексей Марков (Лионель), Сергей Скороходов, Сергей Семишкур, Александр Михайлов (Карл VII), Владислав Сулимский, Владислав Куприянов (Дюнуа), Станислав Трофимов, Михаил Петренко (Архиепископ), Евгений Никитин, Владимир Феляуэр (Тибо).

Чайковский в Мариинском

"Орлеанская дева" считается репертуарной редкостью. В Мариинском - тогда Кировском театре - оперу последний раз ставили в 1945 году с легендарной Софьей Преображенской в главной партии.

На протяжении многих лет Чайковский активно сотрудничал с Императорским Мариинским театром. Именно на этой сцене впервые увидели свет рампы большинство его опер и балетов: "Опричник", "Кузнец Вакула", "Орлеанская дева", "Чародейка", "Пиковая дама", "Иоланта", "Спящая красавица", "Щелкунчик".