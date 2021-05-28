Россияне рассказали, какие книги считают подходящими для чтения в отпуске

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россияне считают книгу Джейн Остин "Гордость и предубеждение" идеальным произведением для отпуска, второе место занимает роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром", на третьем оказались детективы Агаты Кристи. Об этом свидетельствуют данные опроса книжного сервиса Mybook, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Самой "отпускной" книгой россияне назвали произведение Джейн Остин "Гордость и предубеждение". За эту книгу отдали свои голоса 28% опрошенных. На втором месте любовный роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" (24%), на третьем - детективы Агаты Кристи (20%). Следом идут книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг (19,5%) и "Поющие в терновнике" Колин Маккалоу (18,8%)", - рассказали в книжном сервисе, который входит в группу компаний "Литрес".

Согласно опросу, в котором приняли участие 1,5 тыс. пользователей, свыше 45% россиян летом планируют читать больше, чем обычно. Выбирать произведения в аудиоформате намерены около 26% пользователей.

Роман Фредерика Бакмана "Тревожные люди" лидирует в топе самых популярных книг на это лето, за ним следуют "Город женщин" Элизабет Гилберт и "Эшелон на Самарканд" Гузель Яхиной. В пятерку также вошли детективы "Загадка номера 622" Жоэля Диккера и "Дурная кровь" Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг). Среди нон-фикшн литературы первую строчку занял бестселлер "Невидимые женщины: почему мы живем в мире, удобном только для мужчин. Неравноправие, основанное на данных" Кэролайн Перес.

"Более 32% россиян отметили, что летом их читательские привычки меняются. Так в теплое время года им хочется больше читать детективы (28%), легкую "пляжную" литературу (25%) и веселые книги, которые поднимают настроение (24%). 20% опрошенных собираются перечитывать классику, а 19% - уделить время литературе по саморазвитию", - отметили в книжном сервисе.