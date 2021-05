Игры с акулами, грустный Моби и рай для пенсионеров: что смотреть на Beat film festival

В 50-х Валери стала одной из немногих женщин, завоевавших титул чемпионки Австралии по подводной охоте. Однако наблюдения за подводным миром и его обитателями все больше убеждали Валери, что она хочет не разрушать и убивать, а сохранить и исследовать эту хрупкую систему. Вместе со своим мужем Роном они стали одними из главных исследователей океана наравне со знаменитым Жак-Ивом Кусто. Можно сказать, что Валери была как Человек-гризли из документального фильма Вернера Херцога, только с гораздо более счастливым концом: гибкая и бесстрашная женщина с фирменной красной ленточкой в светлых волосах погружалась на глубину и играла с самыми опасными морскими обитателями, но ее самой большой любовью были и остаются акулы, к которым она относится как к домашним собакам. Валери участвовала в создании главных документальных фильмов об этом грозном и древнем животном, а также помогала неопытному Стивену Спилбергу на съемках "Челюстей". К сожалению, это привело к тому, что люди стали относиться к акулам как к монстрам, поэтому всю свою оставшуюся жизнь Валери посвятила просветительской деятельности и защите акул.

Фильм дает возможность увидеть уникальные съемки Рона Тейлора, который на протяжении десятилетий снимал Валери в окружении морских обитателей. "Игры с акулами" не только история о невероятной силе духа, но и грустный и тревожный комментарий о человеческом пренебрежении и близорукости. Ведь после 70 лет с акулами Валери сделала вывод, что самое страшное животное в мире — это человек.

"Моби"

Еще один защитник животных, музыкант Моби, достигнув зрелого возраста, став мудрее, с изрядным опытом за плечами, решил провести полную ревизию своей жизни. Сначала он выпустил автобиографическую книгу "Porcelain" ("Фарфор", трогательную и очень хорошо написанную) о своей юности, мировой славе, падении и новом взлете; затем выпустил еще одну "Then it fell apart" ("Все летит к чертям") об очень грустном детстве и саморазрушении; и вот теперь рассказывает обо всем перечисленном, только в форме видео-эссе.