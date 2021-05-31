Игры с акулами, грустный Моби и рай для пенсионеров: что смотреть на Beat film festival

Один из самых ярких фестивалей документального кино в России Beat film festival в этому году снова подготовил для зрителей несколько десятков интригующих новинок из мира искусства, музыки, моды и не только. Программа настолько разнообразная, что хочется посмотреть сразу все, поэтому составить гид по фестивалю было очень непросто. И тем не менее мы выбрали для вас несколько картин, которые точно не стоит пропускать. "Игры с акулами" Опытный документалист Сара Айткен рассказывает уникальную историю Валери Тэйлор — женщины, которая не только смогла завоевать уважение и авторитет в сугубо мужской сфере исследователей Мирового океана, но и поменяла наши представления о подводном мире в целом.

Описание Кадр из фильма "Игры с акулами" © Пресс-служба Beat Film Festival

В 50-х Валери стала одной из немногих женщин, завоевавших титул чемпионки Австралии по подводной охоте. Однако наблюдения за подводным миром и его обитателями все больше убеждали Валери, что она хочет не разрушать и убивать, а сохранить и исследовать эту хрупкую систему. Вместе со своим мужем Роном они стали одними из главных исследователей океана наравне со знаменитым Жак-Ивом Кусто. Можно сказать, что Валери была как Человек-гризли из документального фильма Вернера Херцога, только с гораздо более счастливым концом: гибкая и бесстрашная женщина с фирменной красной ленточкой в светлых волосах погружалась на глубину и играла с самыми опасными морскими обитателями, но ее самой большой любовью были и остаются акулы, к которым она относится как к домашним собакам. Валери участвовала в создании главных документальных фильмов об этом грозном и древнем животном, а также помогала неопытному Стивену Спилбергу на съемках "Челюстей". К сожалению, это привело к тому, что люди стали относиться к акулам как к монстрам, поэтому всю свою оставшуюся жизнь Валери посвятила просветительской деятельности и защите акул. Фильм дает возможность увидеть уникальные съемки Рона Тейлора, который на протяжении десятилетий снимал Валери в окружении морских обитателей. "Игры с акулами" не только история о невероятной силе духа, но и грустный и тревожный комментарий о человеческом пренебрежении и близорукости. Ведь после 70 лет с акулами Валери сделала вывод, что самое страшное животное в мире — это человек. "Моби" Еще один защитник животных, музыкант Моби, достигнув зрелого возраста, став мудрее, с изрядным опытом за плечами, решил провести полную ревизию своей жизни. Сначала он выпустил автобиографическую книгу "Porcelain" ("Фарфор", трогательную и очень хорошо написанную) о своей юности, мировой славе, падении и новом взлете; затем выпустил еще одну "Then it fell apart" ("Все летит к чертям") об очень грустном детстве и саморазрушении; и вот теперь рассказывает обо всем перечисленном, только в форме видео-эссе.

Описание Кадр из фильма "Моби" © Пресс-служба Beat Film Festival

В фильме есть все, чего ожидают от подобных документалок: истории о взрослении, первом успехе, славе, детстве и байки о знакомстве с известными артистами (на этот раз обошлось без Натали Портман). Но все это приправлено изрядной долей экзистенциального юмора Моби и окололинчевской экстравагантностью — не зря среди действующих лиц фильма обозначены только Моби и собственно сам Дэвид Линч. Типичный документальный нарратив перемежается странными и неловкими инсценировками и видео-артом. При этом в картине музыкант не столько хочет рассказать о своем жизненном пути, сколько отрефлексировать его и вывести из частного общее. Что если, достигнув всего, чего хочет большинство в этом мире, вы так и не почувствуете себя счастливым? Вообще, что такое счастье и в чем смысл жизни? Эти вопросы Моби задает нам в самом начале и обещает на них ответить. В этом смысле артист явно лукавит, отчего фильм кажется незавершенным и отдает горечью неоправданных ожиданий. "Что-то вроде рая" Герои и стиль дебютного фильма Ланса Оппенгейма настолько поразили Даррена Аронофски, что тот согласился стать продюсером проекта. И тут действительно есть чему подивиться.

Описание Кадр из фильма "Что-то вроде рая" © Пресс-служба Beat Film Festival

Ланс изучает закрытое комьюнити Вилладжес, которое называют "Диснейлендом для пенсионеров". В городе на 130 тыс. человек живут исключительно ушедшие на пенсию американцы, и в нем есть абсолютно все, чего душа пожелает: бассейны, поля для гольфа, комфортабельные дома, зеленые лужайки, кружки по интересам, рестораны и прочее. В общем, рай на Земле, который так долго и упорно искал Моби. Или все-таки нет? Вдова Барбара тщетно пытается найти любовь и все больше разочаровывается в радостях волшебного города, потому ей не с кем их разделить; в паре Анны и Реджи последний решил наверстать упущенное и удариться в эксперименты с наркотиками; а Дэнис живет в фургоне и исследует улицы благополучного Вилладжес на предмет богатой невесты, которая могла бы взять его под свое крыло. Сказочное место, обещающее удовлетворить любой ваш каприз, не может сделать главного — заполнить дыру внутри и уж точно не гарантирует счастья. Режиссер не без самолюбования и подчеркнутого эстетства запечатлевает идеального представителя американской субурбии, где неоново-розовые фламинго, голубые бассейны и живописные закаты не могут скрыть всеобщего одиночества. "Электросестры" Клара Рокмор, Бебе Баррон, Полин Оливерос, Марианн Амачер… Вам известны эти женщины? Скорее всего, нет. А Жан-Мишель Жар, Kraftwerk и Брайан Ино? Скорее всего, да. Но без первых точно не было бы последних. Мы уже давно привыкли к тому, что музыкальный мир полон известных мужских имен, при этом в своем документальном фильме Лиза Ровнер наглядно показывает, что у истоков электронной музыки стояли именно женщины.

Описание Кадр из фильма "Электросестры" © Пресс-служба Beat Film Festival

С помощью уникальных архивных съемок, фотографий, записей концертов режиссер рассказывает новейшую историю технологий и их создательниц, которые полностью изменили наши представления о музыке и ее роли в нашей жизни. Прорыв в искусстве совершали не какие-то модные музыканты или именитые продюсеры, а серьезные женщины в массивных очках и твидовых костюмах. Они совершали свои открытия на протяжении 50–60-х годов, когда роль женщины в глазах большинства ограничивалась домом и уходом за семьей, поэтому "электросестры" осуществляли революцию не только в музыке, но и в обществе. Более того, их открытия не ограничивались новой эстетикой. Женщины, о которых рассказывает Ровнер, были настоящими изобретательницами и радикалами, и многие их открытия настолько инкорпорировались в поп-культуру, что мы уже не задумываемся, кто за ними стоял. Все мы знаем "Сияние" и "Заводной апельсин" Стэнли Кубрика, но не думали о том, что музыку к ним написала Венди Карлос. Сложно забыть знаменитый "пшик" из рекламы Coca-Cola, который изобрела и записала Сьюзен Чиани. "Электросестры" — не просто занимательное погружение в глубины электронной музыки. Это манифест, история эмансипации, которая открывает глаза на многие вещи, которые мы привыкли воспринимать как само собой разумеющееся. "Накрывай!" Когда думаешь, что мир уже не может быть еще безумнее, он всегда находит, чем тебя удивить. Каждый убивает свободное время по-своему: кто-то смотрит Netflix, кто-то гуляет, кто-то плетет макраме, ну а кто-то накрывает столы. Нет, не просто столы, а специальные — для соревнования. Они предназначены не для еды, а исключительно для услады глаз на ярмарках, которые проходят несколько раз в год в Калифорнии.

Описание Кадр из фильма "Накрывай" © Пресс-служба Beat Film Festival

Режиссер Скотт Гоулик следует за несколькими героинями (и одним героем), которые посвятили свою жизнь художественному декору столов. Когда впервые видишь, как они отмеряют сантиметры между вилками, рассуждают о декоре салфеток и скатертях, кажется, что сложно придумать что-либо глупее. Однако сами герои сравнивают себя с художниками, хирургами и инженерами и относятся к своему увлечению более чем серьезно. А все ради заветной ленточки победителя, красная цена которой — 50 центов. Фильм обстоятельно рассказывает историю каждой и каждого, и по мере продвижения сюжета становится понятно, что это своеобразное соревнование — средство сбежать хоть ненадолго от своих проблем, будь то безденежье, старость или обычная муторная скука, которой страдают жители американской глубинки. Нешуточная драма и накал страстей, а также искренняя заинтересованность режиссера в объекте исследования заставят сопереживать даже самых скептически настроенных зрителей. "Маржела: своими словами" Мартин Маржела — из самых загадочных, смелых и оригинальных представителей современной моды. Он вывернул эту индустрию наизнанку в прямом и переносном смысле. С конца 80-х Дом Мартина Маржела совершал маленькую революцию: модельер постоянно провоцировал истеблишмент, нарушал правила и тут же создавал свои; шил наряды от haut couture из старых шелковых платков, целлофановых пакетов и одежды из секонд-хендов; приглашал на свои показы людей с улицы, а сами показы устраивал на заброшенных фабриках, парковках и под мостом. При этом за всю свою карьеру он не дал ни одного интервью, ни разу не показал свое лицо прессе, а в интернете нет ни единой его фотографии.

Описание Кадр из фильма "Маржела: своими словами" © Пресс-служба Beat Film Festival

Фильм Райнера Хольцемера — уникальная возможность услышать историю жизни и творчества модельера из его собственных уст. Конечно, он останется верным себе и так и не покажет свое лицо, только изящные руки, перебирающие сотни рисунков, фотографий и эскизов, включая самые ранние, еще из детства. Благодаря этой картине культурный феномен Маржела превращается в личность, которая сделала современную моду более радикальной, экологичной и сознательной. "О еде и людях" Режиссер Тамара Кубаева продолжает традицию Аньес Варда и ее фильма "Собиратели и собирательница" о людях, которые собирают неиспользованные продукты питания. Только если раньше еду искали на полях и возле ферм, то сейчас за ней ездят на продуктовые базы и в магазины. Утилизация продуктов — одна из глобальных проблем, которая обнажает недостатки капиталистической системы.

Описание Кадр из фильма "О еде и людях" © Пресс-служба Beat Film Festival