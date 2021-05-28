В Мюнхене показали кабриолет Элвиса Пресли

БЕРЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Красный кабриолет марки BMW американского певца и актера Элвиса Пресли с сегодняшнего дня можно увидеть в Мюнхене. Об этом в пятницу сообщило агентство DPA.

Оригинальный BMW 507 музыканта, как указывает агентство, с сегодняшнего дня можно увидеть на выставке Motorworld, которая проходит на территории бывшего железнодорожного ремонтного завода Freimann в городе Мюнхене.

Пресли приобрел автомобиль, как сообщает DPA, во Франкфурте в декабре 1958 года, вскоре после начала своей военной службы в Германии. По окончании службы он забрал BMW в США и затем его продал. Автомобиль, по данным агентства, был отреставрирован в период с 2014 по 2016 год.

По задумке организаторов выставки, посетители в Мюнхене смогут исполнить полюбившиеся песни знаменитого музыканта, стоя рядом с красным кабриолетом Пресли. Однако, по данным DPA, пока это невозможно из-за действия коронавирусных ограничений.

В настоящее время в Германии действует локдаун, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, в некоторых землях работают музеи и галереи. Многие регионы приступают к смягчению ограничительных мер и уже открыли рестораны под открытым небом и отели.