Франция вернет наследникам 12 произведений искусства из национальных коллекций

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Двенадцать произведений искусства, приобретенных Францией при продаже коллекции Армана Дорвиля в июне 1942 года, будут возвращены наследникам коллекционера. В настоящее время эти работы находятся в Лувре, музее Орсэ и Компьенском дворце. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе, опубликованном на сайте Министерства культуры Франции.

"Министр культуры Розлин Башло объявляет о решении <…> передать наследникам Армана Дорвиля двенадцать работ, приобретенных государством при продаже коллекции Дорвиля в Ницце в июне 1942 года", - говорится в сообщении министерства.

Наследники Дорвиля также получат компенсацию за потери, связанные с тем, что вырученные от продажи средства были заморожены с середины 1942 года до конца Второй мировой войны.

В министерстве отметили положительные результаты значительной исследовательскую работы, проведенной в этом случае рядом ведомств в сотрудничестве с архивными отделами и соответствующими музеями. "Исследования и огромные усилия, предпринятые для разрешения этого дела, свидетельствуют о твердом намерении министерства культуры пролить свет на происхождение произведений искусства, находящихся в государственных коллекциях", - подчеркнули в ведомстве.

"Министр культуры выражает глубочайшее соболезнование наследникам Армана Дорвиля и чтит память пяти членов его семьи: сестры и двух племянниц, а также двух дочерей его племянниц, убитых нацистами", - говорится в пресс-релизе.

В министерстве отметили, что это решение будет исполнено сразу после принятия специального закона, который правительство представит в ближайшее время, поскольку речь идет о произведениях искусства, в настоящий момент относящихся к государственным коллекциям.

О коллекции Дорвиля

Произведения принадлежали французскому адвокату и коллекционеру Арману Дорвилю, большинство родственников которого были убиты во время немецкой оккупации Франции из-за еврейского происхождения. После его смерти в 1941 году произведения искусства были конфискованы и проданы с аукциона. Некоторые из них были приобретены музеями, другие - частными коллекционерами.