Минкульт Украины внес в черный список еще семь российских артистов

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Министерство культуры Украины внесло в черный список еще семь российских артистов, соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

По его данным, список тех, кому запрещен въезд на Украину, пополнили певица Эльвира Тугушева (Elvira T.), актеры Вера Алентова и Евгений Александров. Также в перечень попали джазовый пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окуня, основатель кинокомпании "Таврида Фильм" Одиссей Пипия.

Таким образом, по данным Министерства культуры, теперь в перечне знаменитостей, которые создают угрозу национальной безопасности, находится 199 человек.

17 мая министерством культуры в этот список были включены российские актеры Александр Зачиняев, Валерий Карпов, Иван Соловьев, актриса и режиссер Вера Соколова, оператор Леонид Рудкевич и композитор Евгений Ширяев. Они принимали участие в создании российского фильма "Пункт пропуска. Офицерская история" (2021 год), который повествует о реальной истории двух военнослужащих-крымчан, попавших в плен Службы безопасности Украины.

Ранее в "черный список" вошли такие деятели российской культуры, как Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели, Михаил Боярский. Список деятелей культуры, которые "создают угрозу нацбезопасности", Украина впервые опубликовала в августе 2015 года, с тех пор перечень периодически пополняется.