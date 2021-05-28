Полотна Репина, Сурикова, Васнецова покажут на выставке к 800-летию Александра Невского

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Картины русских живописцев Ильи Репина, Василия Сурикова и Виктора Васнецова, посвященные исторической тематике, покажут на выставке к 800-летию князя Александра Невского в Новой Третьяковке на Крымском валу. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе галереи.

"В экспозиции собраны произведения выдающихся мастеров отечественного искусства нескольких эпох: от родоначальников жанра, первых воспитанников Императорской Академии художеств, до его корифеев, входивших в прославленное Товарищество передвижных художественных выставок. Центральное место в экспозиции займут живописные произведения и исторические артефакты, посвященные Александру Невскому, 800-летие со дня рождения которого отмечается в 2021 году", - сказали в пресс-службе.

Выставка пройдет с 13 июня по 8 августа и представит более 100 полотен из 37 российских музеев и трех частных собраний. Посетители увидят полотна Ильи Репина, Василия Сурикова, Виктора Васнецова, Василия Перова, Константина Маковского, Александра Литовченко, Клавдия Лебедева, Сергея Иванова, Василия Верещагина и многих других авторов, которые отразили характерные для своего времени представления о далеком и недавнем историческом прошлом России.

Центральным произведением экспозиции был выбран триптих Павла Корина "Александр Невский". В организации выставки приняли участие Патриарший совет по культуре, Государственная Третьяковская галерея, фонд "Моя история" и Государственный музейно-выставочный центр "Росизо".

В пресс-службе Новой Третьяковки рассказали, что 2 июня обновится постоянная экспозиция русского искусства ХХ-XXI веков в филиале на Крымском валу. В новой части экспозиции произведения, выполненные по государственному заказу, будут расположены рядом с работами художников, не вписавшихся в рамки официальной идеологии.

В галерее будут восстановлены именные залы коллекционеров Владимира Некрасова и Леонида Талочкина. В экспозицию войдут работы художников второй половины ХХ века, поступившие из собрания Международной конфедерации союза художников, а также произведения искусства новейшего времени, полученные в дар.