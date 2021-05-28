Президент Германии открыл фестиваль Mozartfest, отмечающий 100-летний юбилей

БЕРЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер открыл баварский музыкальный фестиваль Mozartfest, отмечающий в этом году 100-летний юбилей. Об этом в пятницу сообщает агентство DPA.

На открытии мероприятия, как указывает агентство, Штайнмайер напомнил о значении произведений Вольфганга Амадея Моцарта в трудных условиях, вызванных пандемией коронавируса. "Как раз в этот юбилейный год я желаю, чтобы Моцарт снова дал нам возможность услышать и открыть свои сердца ", - добавил президент ФРГ.

До 27 июня, по данным DPA, организаторы фестиваля Mozartfest запланировали десятки концертов. Помимо музыки будут проводиться выставки изобразительного искусства, литературы и архитектуры.

Впервые, как отмечается на сайте фестиваля, он состоялся в 1921 году. В ходе мероприятия, проходящего в городе Вюрцбурге (федеральная земля Бавария) любителям музыки предлагается посетить более 70 концертов. Ежегодно гостями фестиваля Mozartfest становятся около 30 тыс. человек.