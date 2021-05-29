Музеи Московского Кремля привезли в Гонконг новую масштабную выставку

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 мая. /ТАСС/. Выставка под названием "Всея России самодержец. Святость и величие власти" открылась в субботу в Гонконгском музее культурного наследия. Это стало новым проектом сотрудничества местных властей с Музеями Московского Кремля, которые в 2013 году уже привозили сюда с большим успехом работы Карла Фаберже.

"Мы были рады снова взаимодействовать с Музеям Московского Кремля и организовать еще одну значимую выставку, несмотря на пандемию", - отметил секретарь (министр) по внутренним делам Гонконга Каспар Цуй. Он отметил высокий уровень культурного сотрудничества между этим специальным административным районом Китая и Россией.

"Выставка Фаберже выявила интерес гонконгской аудитории к придворной элитарной культуре. Нам показалось, что еще больший интерес может вызвать период более ранний, менее известный. Проект готовился долго по самым разным причинам, и мы рады, что в итоге он состоялся", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС куратор выставки Сергей Орленко - заведующий сектором оружия и конского убранства Музеев Московского Кремля. Он и трое его коллег - хранители, реставраторы - специально приехали в Гонконг, для чего им пришлось провести три недели обязательного карантина в отеле.

"Мы привезли 170 экспонатов, которые были доставлены несколькими бортами. Практически все они высочайшего уровня исторической, художественной, мемориальной, материальной ценностей. А большая часть - сочетает в себе эти четыре качества", - отметил куратор.

Выставка посвящена эпохе "Московского царства" - когда в XVI-XVII веках под управлением русских самодержцев была создана колоссальная евразийская держава. Гонконгская публика сможет увидеть предметы, относящиеся к государственным регалиям и национальным реликвиям. Среди них наперстный крест царя Петра Алексеевича, парадное облачение патриарха, посох, который впервые покинул стены Московского Кремля. Достаточно полно и широко представлены предметы парадного вооружения русских царей, доспехи, иностранные дары, предметы дворцового быта, украшения.

Выставка продлится до 29 августа. На церемонии ее открытия присутствовали представители администрации Гонконга, культурных ведомств, генконсульства РФ.