В Британии запретили вывозить из страны проданный на торгах медальон эпохи Возрождения

ЛОНДОН, 29 мая. /ТАСС/. Минкультуры Великобритании ввело временный, до 27 сентября, запрет на вывоз из страны проданного ранее на аукционе за £17 млн ($24 млн) бронзового медальона эпохи Возрождения. Об этом сообщает в субботу вещательная корпорация Би-би-си.

Временный запрет на вывоз раритета, созданного в итальянском городе Мантуя в XV веке, введен в соответствии с рекомендациями Комитета по надзору за экспортом произведений искусства и объектов, представляющих культурный интерес. За четыре месяца, как полагают британские эксперты, музеи и институты, меценаты сумеют собрать необходимые средства для выкупа шедевра диаметром около 42 см с изображением римских богов Венеры, Марса, Купидона и Вулкана.

Представитель комитета Стюарт Локхед назвал это произведение из позолоченной и посеребренной бронзы "одним из наиболее интересных с технической точки зрения и красивейшим образцом творчества интеллектуального, гуманистического круга художников и меценатов в Северной Италии в конце XV - начале XVI века".

По словам британского замглавы Минкультуры Кэролайн Дайнейдж, в этом произведении "потрясающе сочетаются миф и тайна". Она выразила надежду, что "удастся найти покупателя из Великобритании и исследователи смогут раскрыть секреты шедевра, а публика - увидеть его на выставке". В случае необходимости срок запрета может быть продлен до 27 марта 2022 года.

Как сообщила в январе вещательная корпорация Би-би-си, Национальный музей Королевского флота (НМКФ) в английском портовом городе Портсмут предотвратил вывоз за рубеж исторической реликвии - 10 географических карт с изображением Испанской армады. Они были созданы в 1589 году - через год после разгрома английским флотом в битве к северу от Гравелина считавшейся непобедимой флотилии испанцев.

НМКФ смог приобрести исторические реликвии за £600 тыс. ($821,3 тыс.). За такую сумму в июле прошлого года карты купил на английском аукционе зарубежный коллекционер, который хотел вывезти их из Соединенного Королевства. Однако Минкультуры Великобритании ввело временный полугодовой запрет на вывоз этих реликвий в соответствии с рекомендациями британского регулятора. Представители министерства также призвали британские музеи и институты собрать необходимые средства для выкупа карт.