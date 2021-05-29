Ингушетия получила субсидию из федерального бюджета на поддержку театров

ГРОЗНЫЙ, 29 мая. /ТАСС/. Ингушетия получила более 66 млн субсидии из федерального бюджета на поддержку деятельности театров, капремонт детских школ и совершенствование материально-технической базы домов культуры в 2021 году. Об этом на совещании в Грозном сообщил министр культуры республики Темерлан Дзейтов.

"В рамках федерального партпроекта "Культура малой Родины" в 2021 году нам выделена субсидия из федерального бюджета в размере более 66 млн рублей в том числе на поддержку творческой деятельности театральных учреждений культуры, укрепление материально-технической базы домов культуры и капремонт детских школ искусств. В настоящее время заключены все необходимые соглашения о предоставлении средств с муниципальными районами республики и запрошены предельные объемы финансирования в Минкультуры России", - сказал Дзейтов.

По его словам, часть субсидии будет распределена между тремя профессиональными театрами, а также средства получит театр юного зрителя региона.

"По всем мероприятиям ведется активная работа в части доведения выделяемых субсидий до получателей. Так, по укреплению материально-технической базы домов культуры в текущем году по итогам конкурсного отбора субсидию получат два учреждения для приобретения оборудования. А капремонт детской школы искусств в Назрани планируется начать с 1 июля текущего года и завершить в октябре 2021 года", - добавил министр.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в пятницу прибыла в Чечню с рабочей поездкой, в рамках которой встретилась с главой региона Рамзаном Кадыровым, осмотрела ряд объектов, реализуемых по нацпроекту, а также в субботу провела совещание с министрами культуры субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).