Умер лауреат Grammy Би Джей Томас

ТАСС, 30 мая. Американский исполнитель в жанре поп и кантри Би Джей Томас умер 29 мая в Техасе на 79-м году жизни. Об этом сообщается в воскресенье на официальной странице певца в Twitter.

Журнал Variety пишет, что причиной смерти исполнителя, знакомого слушателям по композиции Raindrops Keep Fallin’ on my Head (англ. "Капли дождя падают на мою голову"), стал рак легких. За свою творческую карьеру Би Джей Томас получил пять премий Grammy, в мире было продано более 70 млн копий его альбомов, его песни неоднократно возглавляли хит-парады в США.

Мелодию песни Raindrops Keep Fallin’ on my Head напевает героиня Людмилы Гурченко в фильме Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих" (1982).