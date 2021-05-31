В Петербурге пройдет театральный фестиваль социального детского проекта "Время жить"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Фестиваль драматерапевтического проекта "Время жить" открывается в понедельник, в канун Дня защиты детей, на сцене Молодежного театра на Фонтанке. Главные герои театрального праздника - дети и подростки из социальных учреждений Петербурга и Ленинградской области.

"Нашему проекту уже девять лет, и он проходит при поддержке Фонда президентских грантов, который помогает нам его развивать, привлекая все новых участников - детей и подростков с непростой судьбой. В основе проекта - соединение элементов театрального искусства и психологической терапии для формирования у детей позитивного опыта, чтобы они к этому опыту могли обращаться как к резерву дальнейшей жизни", - рассказала ТАСС руководитель проекта режиссер Юлия Ефремова, которая, приступая к этой деятельности, закончила психологические курсы.

Темой нынешнего фестиваля станет "Синяя птица" Мориса Метерлинка - произведение, призывающее детей на поиски счастья.

Они попадут в фантазийный мир, наполненный сказочными персонажами, которые проведут их по квесту. Участники фестиваля от семи до 18 лет представят и собственные театральные миниатюры, в которых отразились их переживания, их восприятие современной жизни.

Всего в фестивале примут участие более ста детей из пяти детских домов, из центров содействия семейному воспитанию, из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Дом милосердия", из центра восстановительного лечения, носящего имя одного из основоположников отечественной детско-подростковой психиатрии Самуила Мнухина.