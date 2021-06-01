Зрителями международного фестиваля "Амурские волны" в Хабаровске стали 50 тыс. человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июня. /ТАСС/. Зрителями IX Международного военно-музыкального фестиваля "Амурские волны", который прошел в Хабаровске с 25 мая по 31 мая стали около 50 тыс. человек. Организаторы мероприятия подвели итоги мероприятия, сообщает во вторник пресс-служба правительства Хабаровского края.

"В этом году программу фестиваля посмотрели около 50 тыс. человек, в том числе посредством онлайн-трансляций на сайте и в аккаунте социальных сетей фестиваля, прямых эфиров по телевидению", - говорится в сообщении.

В заключительный день фестиваля организаторы озвучили результаты онлайн-голосования за лучший коллектив фестиваля, им стал оркестр Суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта Халилова. Победителям номинации была вручена памятная статуэтка.

Фестиваль "Амурские волны" проводится с 2012 года. Основателем фестиваля являлся главный военный дирижер Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Валерий Халилов. За все время существования фестиваля в нем приняли участие музыкальные коллективы из Корейской Народной Демократической Республики, Республики Казахстан, Сингапура, Монголии, Китайской Народной Республики, оркестр кельтских волынок и барабанов из Евросоюза и многие другие. В 2021 году в фестивале приняли участи девять взрослых и десять детских сводных коллективов.