Константин Хабенский составил подборку любимых картин в рамках сотрудничества с IVI

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Актер Константин Хабенский подготовил подборку любимых фильмов для IVI в рамках коллаборации с этой онлайн-платформой, в ближайшее время он также появится в медийных компаниях бренда, которые позволят зрителям лучше ориентироваться в мире кино. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе площадки.

"Так сложилось, что я связал свою жизнь с театром и кино. Что бы ни говорили, быть артистом - это не просто творить, жить для себя: актер в любом случае играет для зрителя. В силу понятных причин сегодня наша жизнь плавно перетекла в онлайн, и невозможно не считаться с этим. IVI же одержим кино, живет только им и держит марку, бережно относясь к произведениям искусства, которые предлагает зрителям, а также учитывает их запросы, интересы, возраст. Наше отношение к зрителю, взгляды и ценности совпали, и мы делаем интересный совместный проект, который поможет пользователям IVI лучше ориентироваться в мире кино и наслаждаться просмотром фильмов", - поделился Хабенский, которого процитировали в пресс-службе.

Специально в рамках сотрудничества актер подготовил подборку своих любимых фильмов, которая опубликована на сайте онлайн-кинотеатра. Как подчеркнул гендиректор IVI Олег Туманов, актер пользуется высоким доверием среди российских зрителей. "Мы рады такой возможности открывать для зрителя достойное кино и представлять наш сервис вместе с Константином Хабенским", - добавил он.

Онлайн-кинотеатр также запустил долгосрочный проект с представителями отечественной медиаиндустрии, среди которых актеры, кинокритики, телеведущие, блогеры. Он позволит зрителям быстро и легко выбирать фильмы и сериалы среди большого количества контента.