Умер заслуженный артист России Иосиф Левинзон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Участник старейшего в Петербурге Квартета имени Сергея Танеева, заслуженный артист России Иосиф Левинзон умер в Санкт-Петербурге в возрасте 86 лет. Об этом во вторник сообщается на сайте Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 31 мая 2021 года на 87-м году жизни скончался заслуженный артист России, профессор кафедры виолончели, арфы, контрабаса и квартета Иосиф Израилевич Левинзон", - сказано в сообщении. О прощании будет объявлено позднее.

Иосиф Левинзон родился 1 июня 1934 года в Харькове. В 1957 году закончил Ленинградскую консерваторию. Он являлся участником Академического Струнного квартета имени Сергея Танеева, ведущего свою историю с 1946 года. Основу репертуара коллектива составляли произведения самого Танеева, Мясковского, Шостаковича, Слонимского, Тищенко, Агафонникова.

В 1978 году по приглашению Евгения Мравинского Левинзон поступил в Академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии. С 1980 года преподавал в Ленинградской (ныне Санкт-Петербургской) консерватории, с 1999 года являлся профессором кафедры виолончели, контрабаса, арфы и квартета.