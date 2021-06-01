Российские фильмы победили во всех номинациях кинофорума "Золотой Витязь" в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Картины российских режиссеров признаны лучшими по всем шести номинациям международного кинофорума "Золотой Витязь", прошедшего в Севастополе, сообщили в пресс-службе форума во вторник.

"В 2021 году на ХХХ юбилейном международном кинофоруме "Золотой Витязь" было представлено 155 конкурсных фильмов: художественных, документальных, анимационных, студенческих, дебютных и детских фильмов из 25 стран мира, а также 35 внеконкурсных фильмов. <…> На закрытии кинофорума победителям в каждой из шести номинаций конкурсной программы (игровые, анимационные, документальные короткометражные и документальные полнометражные фильмы, фильмы для детей, дебютные и студенческие фильмы) были вручены призы "Золотой Витязь", специальные призы и дипломы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что лучшим игровым полнометражным фильмом признан "Пальма" режиссера Александра Домогарова-младшего - история собаки Альмы, оставленной в аэропорту хозяином, и мальчика Коли, который потерял маму. Лучшим фильмом для детей и подростков - "Приключения экспоната" Алены Олейник. Известный режиссер Никита Михалков получил награду в номинации "Документальные полнометражные фильмы" за "Историю неполучившегося фильма". Лента, связанная с Севастополем, "Последний адмирал Советского Союза" (режиссер Геннадий Каюмов) стала победителем среди короткометражных документальных фильмов, она рассказывает о командующем Черноморским флотом в 1991-1992 годах адмирале Игоре Касатонове, ставшем идеологом и организатором борьбы за сохранение флота и Севастополя, как его главной базы, для России после развала СССР.

Среди анимационных фильмов лучшим признан "Галчонок" Марата Нариманова, среди дебютных и студенческих фильмов - "Последний звонок" Вячеслава Беломестных. Все шесть фильмов - работы российских режиссеров.

Кроме того, был ряд специальных наград. Народному артисту РСФСР Сергею Никоненко вручена Золотая медаль имени С.Ф. Бондарчука "За выдающийся вклад в кинематограф". "В этом году впервые учрежден специальный приз им. А. А. Тарковского, который был впервые вручен сыну режиссера Андрею Тарковскому младшему. [Награда вручена] за воплощение средствами документалистики многогранного образа великого режиссера и реформатора мирового кинематографа Андрея Арсеньевича Тарковского", - добавили в пресс-службе.