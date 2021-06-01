Путин поручил проработать вопрос о ремонте городских домов культуры за счет нацпроекта

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил проработать возможность направлять средства национального проекта "Культура" на развитие домов культуры не только в сельской местности, но и в городах с населением до 500 тыс. человек. Такой пункт содержится в опубликованном во вторник на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

"Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложения о внесении в федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" изменений, предусматривающих реконструкцию, капитальный ремонт и необходимое оснащение домов культуры, расположенных как в сельских поселениях, так и в городах с численностью населения до 500 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения установлен до 1 июля 2021 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, руководители российских регионов.

В марте глава государства провел встречу с лауреатами премий молодым деятелям культуры, а также премий за произведения для детей. Один из участников мероприятия обратился к президенту с просьбой скорректировать нацпроект "Культура". Он пояснял, что нацпроект нацелен на развитие учреждений культуры именно в сельской местности, и эти средства нельзя направлять, например, на реконструкцию городских объектов, которые также нуждаются в ремонте. Президент тогда уточнил детали проблемы и поручил профильным ведомствам проработать вопрос.