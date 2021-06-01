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Путин поручил Минкультуры проработать вопрос господдержки композиторов

Срок выполнения поручения - 1 сентября

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры РФ к 1 сентября рассмотреть вопрос о системе государственной поддержки профессиональных композиторов. Такой пункт содержится в опубликованном во вторник на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи с лауреатами премий в области культуры и искусства.

"Минкультуры России: рассмотреть с привлечением всероссийской общественной организации "Союз композиторов России" вопрос о формировании системы государственной поддержки творческой деятельности профессиональных композиторов и представить соответствующие предложения", - говорится в документе.

Глава государства также поручил Минпромторгу рассмотреть вопрос о внесении изменений в общероссийский классификатор видов экономической деятельности, которые дополнят группу направлений "Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений" самостоятельной группой "Творческая деятельность композиторов, писателей (литераторов), художников (живопись, скульптура, графика, декоративноприкладное искусство)". Доклад по этому вопросу Путин ждет до 1 сентября.

25 марта на встрече Путина с лауреатами премий молодым деятелям культуры композитор из Татарстана Эльмир Низамов посетовал на отсутствие такой профессии, как композитор, в реестре профессий, а также на отсутствие такого вида деятельности, как "создание музыки, создание музыкального произведения" при оформлении статуса индивидуального предпринимателя.

Также по итогам встречи президент поручил Минкультуры к 1 июля совместно с Московской филармонией разработать комплекс мер по комплектованию симфонических оркестров филармоний молодыми музыкантами - участниками проекта "Российский национальный молодежный симфонический оркестр - симфоническая академия", а также до 1 сентября совместно с властями регионов принять меры, направленные на укрепление материально-технической базы и кадровое обеспечение духовых отделений детских музыкальных школ.

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