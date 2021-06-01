Фестиваль Coachella в США пройдет в апреле 2022 года

ТАСС, 1 июня. Музыкальный фестиваль Coachella в Калифорнии пройдет в апреле 2022 года. Об этом во вторник сообщили организаторы мероприятия на его сайте.

Отмечается, что фестиваль пройдет в течение двух уик-эндов - с 15 по 17 и с 22 по 24 октября. Продажи билетов откроются 4 июня в 20:00 мск. Состав исполнителей, которые выступят в следующем году на Coachella, будет объявлен ближе к дате проведения фестиваля.

В 2021 году фестиваль должен был пройти в апреле, однако был отменен "в связи с опасениями по поводу повторной вспышки COVID-19".

Coachella - один из самых популярных музыкальных фестивалей в США. Он проводится с 1999 года в городе Индио (штат Калифорния) в 200 км от Лос-Анджелеса. По оценке агентства Bloomberg, доходы от проведения этого фестиваля достигают $100 млн ежегодно.