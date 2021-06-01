Любимова вошла в состав правительственной комиссии по вопросам культурной политики

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова вошла в состав правительственной комиссии по вопросам государственной культурной политики. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

"Включить в состав комиссии Любимову Ольгу Борисовну", - указывается в документе.

В состав комиссии также вошли замруководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин, председатель совета директоров киностудии "Ленфильм" Федор Бондарчук, замминистра просвещения РФ Денис Грибов, директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Марина Лошак, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, замминистра культуры Ольга Ярилова и другие.

Согласно документу, из комиссии исключаются 26 человек, в том числе министр труда и социальной защиты Антон Котяков, помощник президента России Владимир Мединский.

Правительственная комиссия по вопросам государственной культурной политики - координационный орган, образованный для обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти и организаций в целях выработки предмета единой государственной культурной политики и ее реализации. Основной задачей комиссии является выработка и корректировка стратегических подходов к реализации государственной культурной политики.