В Великобритании объявят победителя международной Букеровской премии по литературе

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Имя лауреата Международной Букеровской премии (The 2021 Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, будет объявлено в среду на торжественной церемонии в Кафедральном соборе Ковентри, которая пройдет в онлайн-формате. Жюри выберет победителя из авторов, отобранных в "короткий список" престижной премии, среди которых и российская писательница Мария Степанова.

Всего из 125 произведений, поданных изначально, в финал премии вышли книги шести авторов из пяти стран. В их числе работы двух представителей Франции - "Ночью вся кровь черна" (At Night All Blood is Black) Давида Диопа и "Война бедных" (The War of the Poor) Эрика Вюйяра, книга "Опасности курения в постели" (The Dangers of Smoking in Bed) Марианы Энрикес из Аргентины, "Когда мы перестали понимать мир" (When We Cease to Understand the World) Бенхамина Лабатута из Испании и "Сотрудники" (The Employees) Ольги Равн из Дании. Попадание же в финал Степановой обеспечила ее книга "Памяти памяти".

Книга Степановой

"Памяти памяти" - исследование личной и исторической памяти, в котором писательница рассказывает историю своей семьи. В 2018 году это произведение было удостоено российской литературной премии "Большая книга".

Примечательно, что в нынешнем формате Букеровской премии, который действует с 2016 года, Степанова - первый российский писатель, попавший сначала в "длинный список" из 13 имен, а затем и в "короткий список". Ранее такого разделения не существовало. В 2009 году в число номинантов включалась Людмила Улицкая, а в 2013 году - Владимир Сорокин.

Председатель жюри, британская писательница Люси Хаджес-Холлетт, объясняя отбор книги Степановой в "короткий список", назвала ее работу трогательным, наполненным горем и жизненной силой произведением, которое балансирует на грани "истории, мемуаров, эссе и художественной литературы".

"Это была большая книга и на самом деле последнее произведение, которое мы прочитали. Она настолько оригинальна. Она похожа на одну из тех книг, в которой автор пишет о том, как он пишет книгу. Она таковой и является, но книга не только об этом. Это также путешествие в глубины памяти, в историю семьи Степановой, которая, что интересно, не наполнена драмой. Ее семья пережила Первую мировую войну, последовавшую за ней гражданскую войну, сталинские чистки и Холокост. И каким-то образом им удалось пережить эти масштабные события", - рассказала Хаджес-Холлетт, отвечая на вопрос ТАСС.

О премии

В отличие от Букеровской премии, основанной в 1969 году и ежегодно присуждаемой писателям стран бывшего Британского Содружества, Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь ее присуждают за достижения в области литературы ежегодно.

Победителем может оказаться автор любой книги, которая была переведена на английский и опубликована в Соединенном Королевстве или Ирландии. Денежный приз премии составляет 50 тыс. фунтов стерлингов (69 тыс. долларов), который будет разделен между писателем-победителем и переводчиком. "Памяти памяти" на английский язык перевела британский поэт и драматург Саша Дагдейл.

В прошлом году лауреатом премии стала писательница из Нидерландов Марика Лукас Рейневелд за роман The Discomfort of Evening ("Неловкий вечер").