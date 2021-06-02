Фильм Эдгара Райта о музыкальной группе "Братья Sparks" откроет Beat Film Festival

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival откроется в среду показом документальной картины "Братья Sparks" режиссера Эдгара Райта. В дни смотра зрителей ожидают показы национального конкурса и гала-премьеры, а также лекции и встречи с режиссерами, рассказали ТАСС в пресс-службе мероприятия.

"На открытии мы покажем документалку "Братья Sparks". Она прельстила нас по ряду причин, и первая из них - создатель картины, один из известнейших режиссеров своего поколения Эдгар Райт. Широкая аудитория знает его по художественным фильмам "Малыш на драйве" и "Зомби по имени Шон". И вот этот режиссер с исключительно метким чувством юмора снимает картину о своей любимой группе The Sparks, причем делает это по своей инициативе. Это признание в любви коллективу, артистичному и ироничному, который повлиял на всех и вся - от Depeche Mode до Алексея Балабанова", - рассказал ТАСС сооснователь и программный директор фестиваля Кирилл Сорокин.

Смотр в этом году пройдет в двух форматах - офлайн в киноцентре "Октябрь", Центре документального кино, кинотеатре "Художественный" и на других площадках, а также онлайн на платформе "Кинопоиск HD". С 3 по 16 июня в "Октябре" будет работать фестивальный центр, который откроется при поддержке банка "Точка". Ежедневно его гостей ожидают лекции, паблик-токи с новаторами из разных индустрий, встречи с режиссерами и героями конкурсных фильмов и другие мероприятия.

Национальный конкурс

Программу национального конкурса Beat Film Festival составили 10 картин. Среди них полнометражный проект "Пепперштейн, сюрреалити-шоу" художника и режиссера Евгения Митты о жизни и творчестве Павла Пепперштейна, короткометражка "Чурсин" Филиппа Березина о художнике Александре Чурсине, фильм "Трещины" Паши Никифорова о российской граффити-сцене, лента "Чиллнобыль" Пабло Рохаса Кастильо о человеке, который мечтает устроить рейв в Чернобыле, и другие. Победителю программы вручат денежный приз.

"В этом году в программу национального конкурса попали как фильмы уже известных режиссеров и студий, чьи предыдущие работы мы представляли на Beat Film Festival в разные годы, так и совсем новые имена, в том числе - и это хочется отметить отдельно - много фильмов из регионов, где проходит наш федеральный проект Beat Weekend, например, из Воронежа и Новосибирска", - отметил Сорокин.

Оценивать конкурсную программу в этом году будет куратор кинопрограмм фонда V-A-C кинематографист Кирилл Адибеков, журналистка Алиса Таежная и программный директор Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии Алексей Артамонов. Фонд V-A-C в этом году стал партнером национального конкурса, поэтому победитель его специальной номинации также получит финансовое вознаграждение.

Гала-премьеры и программа о новаторах

Программа гала-премьер Beat Film Festival традиционно включает фильмы, отмеченные наградами, и громкие хиты фестивальных показов. В этом году в нее вошли восемь картин о героях современности.

Зрителям представят документальные ленты "Аалто" об известном финском архитекторе-модернисте Алваре Аалто, "Вендерс", посвященный немецкому режиссеру Виму Вендерсу, автору драмы "Небо над Берлином", лента "Майкл и его "джорданы" о феномене культовых кроссовок Nike Air Jordan.

Также в секции покажут фильмы "Лоран Гарнье: Электрошок", "Американская утопия", "Серфинг не для девчонок", "Маржела: своими словами" и "Ночное". Гала-премьеры традиционно сопровождаются дискуссиями с экспертами из разных сфер культуры.

Программа "Больше всех надо" будет посвящена людям, которые решились сделать что-то первыми. Фильм "На вершине горы" расскажет о громком проекте датского архитектора Бьярке Ингельса - мусоросжигающей электростанции с лыжной трассой на крыше, расположенной в Копенгагене. Картина "Игры с акулами" погрузит зрителей в историю жизни и карьере австралийской ныряльщицы Валери Тейлор, одной из первых в мире экоактивисток и создательницы знаменитых подводных съемок для "Челюстей" Спилберга. Героями документалки "Ок, зумер" стали представители поколения, которое круглосуточно живут в соцсетях.

В секции картин о музыке представят фильмы об электронном музыканте, диджее и продюсере Моби, авангардном композиторе Мэттью Херберте, инди-певице St. Vincent и фронтмене The Pogues Шейн Макгоуэн. Смотр в этом году продлится до 20 июня.

О фестивале

Beat Film Festival был основан в 2010 году. На фестивале показываются актуальные работы из мира музыки, современного искусства, медиа, уличной культуры, моды, спорта и новых технологий. За время существования национального конкурса смотра на нем состоялись больше 50 мировых премьер молодых российских режиссеров.