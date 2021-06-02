Александр Калягин в 14-й раз откроет Летнюю театральную школу в Звенигороде

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Летняя театральная школа для молодых профессиональных актеров России в 14-й раз откроется в среду в Звенигороде. Автором проекта является Союз театральных деятелей (СТД) РФ, а бессменным художественным руководителем выступает председатель СТД РФ, народный артист РСФСР Александр Калягин, который ежегодно лично приветствует новых участников театральной школы, сообщили ТАСС в пресс-службе СТД.

"Сегодня состоится открытие ХIV Летней театральной школы Союза театральных деятелей РФ для молодых профессиональных актеров России. Конкурсный отбор прошли 85 начинающих артистов из 50 городов России, среди которых Архангельск, Барнаул, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Тагил, Новосибирск, Омск, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Саранск, Севастополь, Тверь, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Южно-Сахалинск, Якутск и другие", - сказала представитель пресс-службы.

Она отметила, что церемония традиционно пройдет на открытом воздухе в Творческой резиденции СТД РФ "Звенигород", где молодых актеров ждет напутствие от художественного руководителя школы - народного артиста РСФСР Александра Калягина и шоу "Огонь от кутюр" театра "ЭКС" под руководством Юрия Берландина.

Свой комментарий дал ТАСС сам Калягин.

"Я очень рад, что в этом году в Звенигород приедут молодые артисты из самых разных городов России, - сказал глава СТД. - Конечно, обидно, что не приедут к нам артисты из зарубежных стран, как это было много лет подряд, но пандемия диктует нам свои правила, которые мы не в праве нарушать. Слава богу, что школа будет работать, будут преподавать известные мастера, пройдут мастер-классы, встречи, будет идти работа над спектаклями. Уверен, что в течение месяца жизнь в Звенигороде будет творчески насыщенной, интересной и веселой".

Об образовательном курсе

Как отметили в пресс-службе СТД, педагогический состав школы - это ведущие специалисты из лучших вузов страны. "Основная профессиональная дисциплина - мастерство актера - представлена тремя мастерскими с уникальными авторскими методиками под руководством Игоря Яцко, Михаила Чумаченко, Клима (Владимира Клименко)", - перечислила собеседница агентства. "При этом будущий участник проекта имеет возможность заранее выбрать наставника, под руководством которого будет проходить обучение", - уточнила она.

Программа обучения Летней театральной школы СТД РФ представляет собой интенсивный образовательный трехнедельный курс плюс неделя показов итоговых работ. За время обучения студенты также проходят подготовку по следующим дисциплинам: актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, ритмика, современный танец и сценический бой.

Кроме того, обучение в Летней театральной школе СТД РФ включает творческие встречи с крупнейшими мастерами российского театра. В этом году мастер-классы проведут Александр Калягин, Адольф Шапиро, Алексей Бородин, Александр Филиппенко, Вениамин Фильштинский, Сергей Женовач.

"В рамках единого образовательного процесса будет осуществлена постановка нескольких разножанровых спектаклей: драматических, кукольного, хореографического, перформанса. Публичные показы пройдут на театральных площадках Москвы и Подмосковья (в Театральном центре СТД РФ "На Страстном", в Боярских палатах СТД РФ, Культурном центре им. Любови Орловой, Истринском драматическом театре). Один из спектаклей Летней театральной школы в постановке Евгения Маленчева создается при участии партнера школы - международного театрального фестиваля "Толстой" - и будет показан в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в дни фестиваля", - сообщили в пресс-службе СТД.

Там же проинформировали, что выпускники получают диплом о повышении квалификации государственного образца. Обучение в Летней театральной школе СТД бесплатное. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Московской области и столичного департамента культуры.