В Калининграде начались съемки романтической комедии "Хочу замуж" с Кристиной Асмус

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Съемки романтической комедии "Хочу замуж" с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем в главных ролях начались в Калининграде. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании Peak Media.

"В Калининграде начались съемки романтической комедии "Хочу замуж" с Милошем Биковичем, Кристиной Асмус, Сергеем Гилевым и Мариной Александровой в главных ролях. Режиссер картины - Софья Карпунина. По сюжету у журналистки Любы все идет по плану: работа ведущей на телеканале, успешный и богатый жених Роберт. План катится к чертям, когда у Любы садится телефон и она просит позвонить с телефона случайного прохожего", - говорится в сообщении пресс-службы.

Продюсерами фильма выступили Алена Кремер ("Я худею", "Дракулов"), Георгий Шабанов ("Как я стал русским", "Гуляй, Вася!", "Завтрак у папы") и Милош Бикович ("Холоп", "Отель "Белград"). Креативный продюсер - Клим Шипенко ("Текст", "Холоп", "Салют-7").

В сообщении указано, что создателями фильма выступает кинопродакшн Peak Media в партнерстве с видеосервисом START. Прокатчиком картины выступил "Централ Партнершип". Съемки продлятся до середины лета и пройдут в Калининграде и Москве. На большой экран фильм "Хочу замуж" выйдет 14 февраля 2022 года в День святого Валентина.

"Наше кино, несмотря на количество шуток и смешных ситуаций, затрагивает актуальные темы. В первую очередь, это кино о том, как важно современной женщине ориентироваться на поиск истинных чувств, настоящей любви без всяких дурацких условностей. Штамп в паспорте - это, в действительности, всего лишь штамп общественного сознания. Любая женщина вполне может быть счастлива в личной жизни и без него. Замужество - совсем не самоцель", - приводятся в сообщении слова продюсера фильма Алены Кремер.