Онлайн-портал, где представлены локации для съемок кино, создали на Кубани

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Специальный портал, на котором собраны сведения о локациях для съемки кино, а также размещена информация о правилах предоставления субсидий и успешных кейсах кинопроизводства, запустили в Краснодарском крае. Об этом сообщил в своем выступлении на сессии "Кинокластеры и кинопроизводство - точка роста. Тактика и стратегические изменения" Петербургского международного экономического форума вице-губернатор края Александр Руппель.

"Мы смотрим, какие локации сейчас наиболее популярны, - это побережье, Краснодар. Но у нас много других предложений, и мы создали специальный сайт [где представлены эти локациии]", - сказал Руппель.

Он уточнил, что также в сентябре власти Краснодарского края планируют провести специальный ознакомительный тур для представителей киноиндустрии, на котором будут представлены локации для съемки фильмов "не только на побережье". Кроме того, добавил вице-губернатор, в этом году в регионе начинает действовать система компенсации затрат кинопроизводителям. Руппель отметил, что власти планируют вовлекать студентов региона в процесс кинопроизводства. Для этого в регионе будет ежегодно проводится питчинг дебютантов, в рамках которого планируется проведение мастер-классов и обучения.

"Понимаем, что фильмов становится все больше, локаций появляется тоже больше, востребованность в кадрах неимоверная и их нужно серьезно подтягивать", - отметил вице-губернатор

В декабре сообщалось, что кинокомпании за съемку фильмов на территории Краснодарского края смогут получить компенсации затрат на их производство до конца 2021 года. На программу поддержки, которая начнется в следующем году, будет выделено 20 млн рублей. Закон о поддержке кинопроизводителей в Краснодарском крае принят в июле 2019 года. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева разрабатывается порядок выплат субсидий. В начале следующего года компенсации получат национальные фильмы, съемка которых проходила на территории региона. Производители фильмов чаще всего в качестве локаций выбирают Краснодар, Сочи, Геленджик, Туапсинский район и другие муниципалитеты региона.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.