Богомолов заявил, что Театр на Малой Бронной аудитории 20-летних предпочитает 30-летних

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Московский драматический театр на Малой Бронной более заинтересован в работе со зрителем от 30 лет и старше, чем с 20-летним. Об этом заявил художественный руководитель театра Константин Богомолов.

"Театр на Бронной, мы осознанно работаем на аудиторию выше 30 лет. Это осознанные люди. Аудитория 20-летних нас не очень интересует. <...> У меня очень простая формула: мы хотим привлечь 30-летних и выше. Что касается 20-летних - они должны сами захотеть прийти к нам", - сказал он на сессии в студии "Знание" на Петербургском международном экономическом форуме.

Как считает Богомолов, к 30 годам человек формируется, получает достаточно образования, насмотренности, наслышанности, начитанности. "Он ориентируется на заработок, на создание, на творение. А человек 20-ти лет больше в поиске, в вихре, в непонятных интенциях. Эта публика менее платежеспособна, менее закрепляющая свой интерес к чему-либо", - сказал он.

Режиссер рассказал также о своих методах привлечения зрителей в театр, уточнив, что то, что работает на его постановки, может не сработать на постановки другого режиссера. Так, он привел в пример спектакль "Идеальный муж", поставленный им в МХТ им. Чехова, с которого уходили до 30% зрителей. "Они уходили и несли в мир информацию, что это возмутительное зрелище, и остальные хотели посмотреть это возмутительное зрелище", - пояснил он.

По его словам, для успешности спектакля должно возникнуть неравнодушие у зрителя. "Если есть несогласие, если мозги вскипают, сердце колотиться, руки трясутся, не только потому, что зрелище потрясающее, но и потому, что оно отвратительно, это работает", - отметил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.