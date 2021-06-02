Средняя разрешенная заполняемость театров в России превысила 75%

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Разрешенная заполняемость театральных и концертных залов практически во всех российских регионах уже составляет 75% и более. Об этом сообщила в среду заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова в интервью радиостанции " Эхо Москвы ".

"Сейчас практически во всех регионах разрешенная заполняемость залов - это 75% и более", - сказала она.

Замминистра отметила, что в учреждения культуры снова очереди, как во времена до пандемии. "Сегодня в разных регионах ситуация разная, но тем не менее учреждения открываются, залы заполняются, и есть огромный спрос. То есть наши люди соскучились по театральным и выставочным проектам", - считает Ярилова.

Учреждения культуры в России были закрыты для посетителей с марта до середины лета 2020 года в целях борьбы с распространением коронавируса, на фоне ухудшения эпидемической ситуации в столице осенью вводились новые ограничения.

В Москве с 22 января у театров, кинотеатров и концертных залов появилась возможность увеличить максимальное количество гостей с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала. Возобновлены работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и других мероприятий. Но для них также есть условие о максимальном количестве посетителей в 50%.