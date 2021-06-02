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Владимир Спиваков сольным выступлением открыл свой именной фестиваль в Омске

Фестиваль "Владимир Спиваков приглашает" проходит ежегодно в Омске с 2012 года в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны"

ОМСК, 2 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Владимир Спиваков приглашает" открылся в Омске концертом "Рапсодия для скрипки", на котором инструментом художественного руководителя Национального филармонического оркестра России стала не дирижерская палочка, а скрипка.

"Это балканская программа. Владимир Теодорович очень хотел сыграть Бартока (Рапсодия № 1 для скрипки с оркестром - прим. ТАСС). Программа нам очень нравится тем, что в ней есть фольклорная составляющая. И вообще в балканской музыке есть что-то настоящее. Все, что имеет отношение к народным корням, фольклору, всегда, как правило, получается очень здорово", - рассказал журналистам директор оркестра Георгий Агеев.

По его словам, был риск, что Спиваков из-за небольшого недомогания вообще не сможет сыграть на концерте. "Но Владимир Теодорович сказал, что "не сыграть я не могу" - и в Омске он будет играть полностью все, что обещал, может быть даже с дополнительным "бисом", - добавил директор оркестра. Маэстро также исполнил на концерте "Нигун" (напев без слов) из цикла "Баал шем" Блоха. В первой части концерта прозвучала Симфония № 7 Дворжака и "Танцы из Галанты" Кодая. Дирижировал оркестром Арсентий Ткаченко.

На втором концерте оркестр под руководством Спивакова исполнит Концерт для фортепиано с оркестром № 4 и Симфонию № 7 Бетховена, солист Андрей Гугнин (фортепиано). Завершится фестиваль в пятницу концертом "Реквием", на котором прозвучат Симфония № 5 Шуберта и Реквием до минор Керубини. "Это довольно редкая программа <…>. Нашим партнером выступит замечательный хор "Мастера хорового пения", который специально приедет в Омск для единственного выступления", - подчеркнул Агеев.

Фестиваль "Владимир Спиваков приглашает" проходит ежегодно в Омске с 2012 года в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны". В рамках фестиваля Владимир Спиваков представляет жителям Омска звезд первой величины, находящихся на пике творческой формы, и талантливых молодых музыкантов.

Теги
РоссияСпиваков, Владимир ТеодоровичОмская область
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