Давид Диоп стал лауреатом Международной Букеровской премии

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Французский писатель Давид Диоп стал победителем Международной Букеровской премии (The 2021 Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, за роман "Родственная душа" (Frère d’âme, англ. At Night All Blood is Black, букв. "Ночью любая кровь черна"). Об этом в среду объявила на торжественной церемонии в Кафедральном соборе Ковентри председатель жюри премии, британская писательница Люси Хаджес-Холлетт.

В книге, которая была переведена с французского на английский язык поэтом и писательницей Анной Московакис, Давид Диоп рассказывает о временах Первой мировой войны и колониального господства. Повествование сконцентрировано на сенегальском солдате, который, как и многие выходцы из бывших африканских колоний Франции, сражается в рядах французов.

Сам Диоп родился в Париже, но большую часть своего детства провел в Сенегале, прежде чем вернулся во Францию учиться. Для 55-летнего автора романа "Родственная душа" стал вторым в карьере. В 2018 году, в год выхода романа он был удостоен французской Гонкуровской премии лицеистов, версии традиционной Гонкуровской премии, голосование в которой проводят около двух тысяч старшеклассников.

В том же году он был одним из претендентов на Гонкуровскую премию, но жюри предпочло книгу "Дети после них" (Leurs enfants apres eux) Николя Матье.

"Эта история о войне, любви и безумии имеет ужасающую силу. Главный герой обвиняется в колдовстве, и есть что-то сверхъестественное в том, как повествование воздействует на читателя", - описала председатель жюри книгу Диопа. "Мы, судьи, сошлись в том, что его заклинательная проза и темное, гениальное видение взбудоражило наши эмоции и потрясло умы. Он нас заколдовал", - добавила она.

Книга российского автора в шорт-листе

Председатель жюри отметила, что все шесть книг, попавших в шорт-лист премии были "абсолютно стоящими".

Среди них была и российская писательница Мария Степанова с книгой-эссе "Памяти памяти", ее творчество было также высоко отмечено экспертами.

"Произведение Марии Степановой абсолютно изумительно, все мы [члены жюри] были чрезвычайно тронуты им. Я очень надеюсь, что это сподвигнет британских читателей больше интересоваться литературой на русском языке, если до этого они к ней не присматривались. И, с другой стороны, я надеюсь, отбор Марии Степановой в "короткий список" привлечет внимание российских читателей к премии", - сказала председатель жюри, отвечая на вопрос ТАСС о влиянии книги российского автора на отношение в России к Букеровской премии.

Хаджес-Холлетт назвала книгу Степановой "удивительной, глубокой и объемной", отметив, что "очень часто в исторических произведениях все сконцентрировано на крупных драматических событиях". У Марии Степановой же, добавила она, есть "огромное уважение к ценностям не только популярных персон, но и всех остальных", что делает ее книгу "трогательной и захватывающей для читателя".

"Памяти памяти" - исследование личной и исторической памяти, в котором писательница рассказывает историю своей семьи. В 2018 году это произведение было удостоено российской литературной премии "Большая книга".

В нынешнем формате Букеровской премии, который действует с 2016 года, Степанова - первый российский писатель, попавший сначала в лонг-лист из 13 имен, а затем и в шорт-лист.

Выступая на церемонии оглашения победителя по видеосвязи, она рассказала, что принялась за это произведение еще в детстве. "Я начала писать эту книгу, когда мне было 10 лет, и у меня до сих пор есть эта школьная тетрадка из Советского Союза 1980-х годов. Я не могу сказать, как все это началось, отправного момента не было, это была продолжающаяся история. Моим любимым занятием было листать фотоальбом вместе с моей мамой, так что я всегда чувствовала, что я должна написать это, чем бы это ни было", - сообщила писательница.

О премии

В отличие от Букеровской премии, основанной в 1969 году и ежегодно присуждаемой писателям стран бывшего Британского Содружества, Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь ее присуждают за достижения в области литературы ежегодно.

Победителем может оказаться автор любой книги, которая была переведена на английский и опубликована в Соединенном Королевстве или Ирландии. Денежный приз премии составляет £50 тыс. фунтов ($70,8 тыс.) и будет разделен между писателем-победителем и переводчиком.

"Родственная душа" была напечатана британским независимым издательством Pushkin Press.