Воспитанники "Сириуса" выступят с Российским национальным молодежным оркестром

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО) выступит в Сочи 7, 9 и 10 июня. В первом концерте вместе с коллективом на сцену выйдут участники программ образовательного центра "Сириус", сообщила в среду пресс-служба Московской филармонии.

"Молодежный оркестр откроет гастрольную серию совместным проектом с образовательным центром "Сириус". Около 30 юных музыкантов со всей России пройдут недельный курс занятий в Симфонической академии РНМСО и 7 июня выйдут на сцену в составе оркестра", - рассказали в организации.

Выступление пройдет в рамках проекта "Концерты для молодежи", созданного для привлечения молодых музыкантов в оркестровое исполнительство. В нем примут участие учащиеся "Сириуса" в возрасте от 11 до 17 лет по шести специальностям: скрипка, флейта, гобой, кларнет, труба и валторна. "Со 2 по 6 июня они будут заниматься с солистами и концертмейстерами Российского национального молодежного симфонического оркестра - Симфонической академии. Ребята изучат сочинения из программы концерта и освоят различные форматы работы в симфоническом коллективе", - пояснили в филармонии.

Программа вечера будет обращена к тем, кто хочет начать знакомство с серьезным классическим репертуаром, в нее войдут части знаменитых симфонических произведений пяти великих композиторов: Бетховена, Брамса, Чайковского, Малера и Шостаковича. "Это музыка разных эпох и стилей, ретроспектива мировой музыкальной истории", - пояснили организаторы концерта. Прямая трансляция вечера будет доступна на сайтах Московской филармонии и центра "Сириус".

9 июня в качестве солистов с РНМСО выступят молодые музыканты: студент Музыкального училища им. Гнесиных, дипломант телевизионных конкурсов "Щелкунчик" и "Синяя птица", пианист Роман Соснин и студент Берлинского университета искусств, победитель VII Открытого всероссийского конкурса ансамблей духовых и ударных инструментов, гобоист Алексей Савинков. А 10 июня солировать будет лауреат Конкурса им. Чайковского, скрипач Павел Милюков.

"Российский национальный молодежный симфонический оркестр - Симфоническая академия" - крупнейший молодежный проект в области отечественной оркестровой культуры, созданный по поручению президента России Владимира Путина. Он стартовал в сентябре 2018 года при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры РФ и развивается в рамках национального проекта "Культура". В составе оркестра 117 исполнителей из 42 регионов России. Проект курирует Московская филармония.