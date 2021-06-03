Фестиваль "Фабрика Станиславского" открылся в Королеве

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Третий Летний фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского" открылся в Королеве в среду вечером. Гостям церемонии представили превью электродрамы "Безымянная звезда" по пьесе М. Себастьяна в постановке Александра Созонова, сообщили в пресс-службе театра.

Главные роли в постановке исполнили актеры Анна Снаткина и Никита Пресняков. В рамках открытия фестиваля была организована выставка, посвященная деятельности режиссера К. С. Станиславского, а в специально созданном "Космокафе" артисты Московского Губернского театра представили документальные истории первых космонавтов разных стран.

"Программу фестиваля составят показы спектаклей театров из семи регионов России: Москвы, Твери, Рязани, Иванова, Новосибирска, Петрозаводска и Новокуйбышевска, а также практические лаборатории и профессиональные тренинги для студентов театральных вузов страны", - сказали в пресс-службе.

Фестиваль пройдет с 2 по 10 июня 2021 года в Москве и Подмосковье. Зрители увидят спектакли "В сапоге у бабки играл фокстрот" театра-студии "Грань" из Новойкубышевска и "Русский роман" театра "Глобус" из Новосибирска. Тверской театр юного зрителя привезет "Чайку", а Московский драматический театр "Сфера" покажет спектакль "Затейник". Артисты Рязанского государственного областного театра драмы сыграют "Фауста", а Ивановского областного драмтеатра - "Грозу". А театр драмы Республики Карелия "Творческая мастерская" представит "Матренин двор".

Во внеконкурсную программу фестиваля вошли две постановки Московского Губернского театра - "На всякого мудреца довольно простоты" и "Сердце матери", а также спектакль Школы-студии МХАТ "Шварц. Недосказанные сказки" в постановке Евгения Писарева. Площадками для фестиваля помимо Губернского театра станут Театр им. Евгения Вахтангова, театр "Сфера" и сцены в Королеве, Ногинске, Жуковском.

Образовательная программа и награждение

Участниками лабораторий и тренингов в рамках фестиваля станут более 30 человек, это студенты актерских факультетов из вузов Белгорода, Перми, Якутска, Саратова, Симферополя. Спикерами образовательной программы выступят худрук Губернского театра Сергей Безруков, театральные критики Павел Руднев и Ольга Егошина, заместитель председателя СТД РФ Дмитрий Мозговой и другие.

В завершение фестиваля по итогам конкурсной программы будут названы лауреаты премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль, а также за лучший актерский ансамбль. Лауреаты получат статуэтки "Верю", названные по знаменитой фразе Станиславского.

Фестиваль создан по инициативе Сергея Безрукова. Организаторами выступают Московский губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Смотр проводится при поддержке Министерства культуры Московской области.