Отель в зоне ЮНЕСКО Ярославля не нарушит архитектурные особенности набережной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Проект пятизвездочного отеля, который будет построен на Волжской набережной в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО в Ярославле, позволит сохранить все архитектурные особенности территории. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Ранее губернатор сообщал, что пятизвездочный отель за 1,2 млрд рублей планируется построить в центре Ярославля на Волжской набережной, в зоне ЮНЕСКО. Земельный участок, где будет гостиница, граничит с памятником архитектуры XIX века - Ильинско-Тихоновской церковью, Митрополичьими палатами - памятником архитектуры XVII века, площадью Челюскинцев и памятником "Вечный огонь", также граница участка выходит на Волжскую набережную и прогулочную пешеходную зону.

"Сейчас инвестор ведет работу по завершению проектирования гостиницы согласно требованиям регламентов зоны охраны ЮНЕСКО. По срокам строительства мы сможем окончательно определиться после процедуры согласования. Будут сохранены и учтены архитектурные особенности территории набережной", - сказал Миронов.

По его словам, реализация инвестиционного проекта по строительству отеля началась в 2017 году. В зоне строительства было необходимо провести археологические раскопки. Также проводились общественные слушания. "Уверен, что проект позволит привлечь и с комфортом разместить новых туристов", - добавил Миронов.

В 2005 году исторический центр Ярославля был внесен в зону всемирного наследия ЮНЕСКО. На площади 110 га находится 140 памятников архитектуры, включенных в списки государственной охраны, еще приблизительно столько же - выявленных дополнительно и ждущих принятия под охрану.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.