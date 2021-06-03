В Москве пройдет кинофестиваль "Кино хорошего человека"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Кино хорошего человека" пройдет с 10 по 17 июня в киносети "Москино". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе киносети.

"Москино" и "Москвич Mag" организуют кинофестиваль советских фильмов, который пройдет с 10 по 17 июня. Показы будут идти в кинотеатрах "Москино Звезда" и "Москино Салют", - сказал собеседник агентства.

По словам генерального директора киносети "Москино" Натальи Мокрицкой, 1970-е и 1980-е годы для советской кинематографии были очень успешными.

"Для кого-то это фильмы счастливого детства и безмятежной юности, первой влюбленности, принятия трудных, но важных решений. Для кого-то - напоминание о чувстве безысходности и трудности выбора, бесконечных очередях и тотальном дефиците. Очевидно одно: эти картины не просто артефакты советского кино, но и хроника эпохи, зеркало жизни огромной страны, которой не существует почти тридцать лет, страны, о жизни которой нынешнее поколение почти ничего не знает", - привели в пресс-службе слова Мокрицкой.

Фестиваль откроется 10 июня в 20:00 мск показом фильма "Тема" в кинотеатре "Художественный". Фильм представят режиссер Глеб Панфилов и актриса Яна Чурикова. Также на фестивале зрители увидят картины "Остановился поезд" Вадима Абдрашитова, "Монолог" Ильи Авербаха, "Ключ без права передачи" Динары Асановой и другие.

"Москино" - учреждение в структуре департамента культуры города Москвы, управляющее сетью из тринадцати городских кинотеатров. "Москино" ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Особое внимание уделяется кинопоказам с пленки: в синематеке "Москино" хранятся около 9 тыс. 35-мм копий советской классики. "Москино" выступает куратором и организатором общегородского фестиваля "Ночь кино".