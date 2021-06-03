Серебренников назвал "Петровы в гриппе" попыткой выразить Россию через эмпатию

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Режиссер Кирилл Серебренников назвал "Петровых в гриппе" важным для себя фильмом и отметил значимость включения картины в основной конкурс Каннского кинофестиваля.

Киносмотр пройдет на Лазурном берегу с 6 по 17 июля в традиционном формате. Объявление программы состоялось в четверг.

"Это попытка выразить нашу Родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту. Мне хотелось, чтобы в этом фильме было много чувственности, много любви. Я не собирался снимать это кино, оно как-то само ко мне пришло, поработило, и с большим удовольствием я отдался этому плену. Оно было в достаточно тяжелый момент моей жизни и главной отдушиной, и главной радостью, и, может быть, даже в чем-то спасительным кругом. Поэтому оно абсолютно искреннее и честное. И я рад, что зрители Канн посмотрят фильм, который для меня оказался таким важным", - сказал Серебренников, которого процитировали в пресс-службе компании-прокатчика Sony Pictures Productions and Releasing Russia.

Картина снята по мотивам романа Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". Роли исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов.

"События прошлого года внесли ряд изменений в наши планы и судьбу картины, поэтому мы невероятно рады, что мировая премьера фильма наконец-то состоится на самом важном, на мой взгляд, фестивале, в одном из самых главных кинозалов в Европе. Это картина с удивительной формой, очень точно отражающая многогранность русской души, и я очень горжусь причастием к уникальному видению Кирилла Семеновича", - поделился продюсер Илья Стюарт.

Участие в создании фильма принимали кинокомпания Hype Film, а также компании из Франции, Германии, Швейцарии, Великобритании. Оператором выступил Владислав Опельянц. В российский прокат драма выйдет 9 сентября.