В программы 74-го Каннского кинофестиваля вошли более 60 картин

ПАРИЖ, 3 июня. /ТАСС/. Более 60 фильмов вошли в программы 74-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщил в четверг гендиректор и художественный руководитель международного киносмотра Тьерри Фремо на пресс-конференции в Париже.

"В общей сложности отборочный комитет посмотрел более 2 800 фильмов. Из них для различных разделов конкурса отобраны 65 картин, в том числе 24 для основной программы", - сказал Фремо.

Он сообщил, что в основной конкурс включены работы итальянского режиссера Нанни Моретти "Три этажа" (Tre Piani), американского постановщика Шона Пенна "День флага" (Flag Day), фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" (Petrov's flu), картина "Аннетт" (Annette) француза Леоса Каракса, лента нидерландского и американского кинорежиссера Пола Верховена "Непорочная дева" (Benedetta).

Кинофестиваль будет сопровождаться строгими санитарными мерами в связи с продолжающейся пандемией коронавируса, заявил Фремо. "Мы приняли решение провести в этом году фестиваль, но эпидемия никуда не ушла, поэтому необходимо соблюдать все предосторожности", - сказал Фремо. По решению оргкомитета, для присутствуя на фестивале понадобится сертификат о прохождении двух этапов вакцинации препаратами, признанными в Евросоюзе, либо справки об отрицательном тесте на коронавирус, который необходимо будет делать во время киносмотра каждые 48 часов.

Подробные санитарные правила будут обнародованы позже, после нового раунда консультаций организаторов с французскими властями. "За пять недель до начала фестиваля мы пока не можем сообщить, кто из кинематографистов сможет приехать в Канн для участия в фестивале", - сказал Фремо.

Вместе с тем он отметил, что "рад сообщить и хорошие новости". "Съемки фильмов во Франции, которые велись в том числе на мобильные телефоны, все это время не прекращались, снято много картин, в кинотеатры вернулись зрители, и, что не менее важно, наш фестиваль в этом году состоится", - подчеркнул Фремо.

74-й Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу с 6 по 17 июля. В этом году его жюри возглавил американский режиссер Спайк Ли.

В прошлом году в связи с пандемией коронавируса сроки проведения фестиваля неоднократно переносились. В очном формате провести полномасштабный киносмотр так и не удалось. Организаторы фестиваля не стали присуждать премии, ограничившись лишь проведением церемонии открытия в онлайн-формате и официальным включением фильмов в его программу.