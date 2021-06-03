Глава Минкультуры пожелала удачи фильму "Купе номер шесть" на Каннском фестивале

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова пожелала удачи вошедшему в основной конкурс Каннского кинофестиваля фильму "Купе номер шесть" Юхо Куосманена, созданному при поддержке министерства.

"Мы очень рады, что фильм, созданный при поддержке Минкультуры России, вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля <...> От всей души желаю создателям картины наград в конкурсе", - цитируют Любимову в пресс-службе министерства.

Министр отметила, что ей особенно приятно, что это первый и яркий результат проведенного министерством в 2019 году конкурса миноритарной копродукции. "Мы продолжим поддерживать копродукционные проекты, конкурс которых объявим в ближайшее время", - добавила она.

Фильм "Купе номер шесть" рассказывает о путешествии в конце 90-х годов двух молодых людей из Москвы в Мурманск. Главные роли в фильме исполнили Сейди Хаарла, Юрий Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Продюсерами с российской стороны выступили Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. В создании приняли участие также Финляндия, Эстония и Германия.

Продюсеры картины Дрозд и Сельянов отметили, что участие в основном конкурсе Каннского фестиваля для создателей огромная честь. "Все съемки прошли в России, и были завершены буквально за день до объявления локдауна и закрытия границ. И вот буквально через месяц состоится мировая премьера фильма и фестиваль, и мы все этого ждем", - цитируют Сельянова в пресс-службе. В российский прокат "Купе номер шесть" выпустит компания Sony Pictures.

Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу с 6 по 17 июля в традиционном формате. Объявление программы смотра состоялось в четверг. В программу "Особый взгляд" включили два российских фильма - "Дело" Алексея Германа-младшего и "Разжимая кулаки" Киры Коваленко. Картина "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова представит страну в основном конкурсе.