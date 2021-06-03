Пиотровский заявил, что пандемия создала "новые музеи" и более подготовленных зрителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Пандемия коронавируса повлияла не только на экономику страны, во многом она изменила привычный строй жизни в культурной сфере, из-за введения новых правил и ограничений музеи, перейдя в онлайн-формат, открылись для зрителей совершенно с иной стороны, а посетители благодаря новым технологиям теперь становятся более знающими и подготовленными. Об этом на конференции в рамках ПМЭФ рассказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Получился новый музей, в котором новая "хореография"- люди ходят совершенно по-другому, по-новому и не торопятся в сегодняшнем музее, поскольку нет <...> толпы. С помощью онлайна можем знакомить людей с тем, что они раньше никогда не видели. [Обычно] мало кто проходит Эрмитаж весь, мало кто попадает в реставрационную лабораторию. Мы получили сейчас нового зрителя, который благодаря новым технологиям знает намного больше, он приходит подготовленный, сейчас, когда проходишь по музею, можно заметить другие лица, другой взгляд на вещи", - отметил Пиотровский.

По его словам, в пандемию музеи показали, что могут быть безопасными, если введут новые правила в изменившейся реальности. К примеру, в Эрмитаже движение посетителей теперь организовано таким образом, что потоки разных групп не пересекаются. Все очереди были ликвидированы путем регистрации через интернет. Однако этот же подход породил и немало проблем, для тех, у кого нет возможности приобретать билеты онлайн и смотреть трансляции в интернете, музей оказался недоступен.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.