В Минкультуры назвали процент открытых кинотеатров в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Кинотеатральная сеть России, серьезно пострадавшая от вынужденного простоя во время пандемии, уже восстановилась на 99,1%. Об этом ТАСС сообщила в четверг министр культуры РФ Ольга Любимова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сейчас мы можем говорить о том, что 99,1% кинотеатров России открыты после пандемии, кинотеатры возвращаются к жизни", - рассказала министр. По ее словам, это происходит, в том числе, благодаря госгосподдержке.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минкультуры, в настоящее время при соблюдении требований Роспотребнадзора демонстрация фильмов возобновлена во всех 85 регионах. "Совокупная численность населения, имеющего доступ к услугам современного кинопоказа, составляет 103,4 млн. человек (70,5% населения Российской Федерации), что соответствует уровню до пандемии", - добавили в ведомстве.

Любимова рассказала, что двухгодовой простой одного кинотеатра IMAX обходится в $2 млн. "Это невероятные траты и потери для людей, которые живут кино", - пояснила министр.

"Хорошо, что есть возможность помочь, - продолжила Любимова. - Теперь мы надеемся, что постепенно будут сниматься ограничения, однако в приоритете будет, конечно, здоровья людей, так что внимательно следим за решениями региональных властей".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.